Orbán Viktor állítólag nem fog beülni a parlamentbe
Török Gábor politikai elemző szerint a Fidesz választási vereségét követően nyitott kérdéssé vált Orbán Viktor politikai jövője. Kormánypárti körökből származó információk alapján elképzelhető, hogy a politikus nem veszi fel parlamenti mandátumát. A Fidesz megújulásának lehetséges kulcsfigurájaként eközben leggyakrabban Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester neve merül fel - jelentette a HVG.

A politológus a 24.hu-nak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy jelenleg a közvéleményt leginkább a távozó miniszterelnök sorsa foglalkoztatja.

A Fideszhez közel álló forrásokkal folytatott beszélgetései alapján valós esély mutatkozik arra, hogy Orbán Viktor nem ül be az Országgyűlésbe.

Én azt hallom, hogy nem ül be a parlamentbe, nem veszi fel a mandátumát

- fogalmaz Török. Emellett az is bizonytalan, hogy megtartja-e pártelnöki tisztségét, vagy inkább átengedi a terepet másnak.

A párt jövőjével és a vereségre adott hivatalos válaszokkal kapcsolatban a következő hónapok lesznek meghatározóak. Török Gábor információi szerint a Fidesz választmánya várhatóan április végén ül össze, a tisztújító kongresszust pedig júniusban tartják. Emiatt az érdemi iránymutatásra legalább két-három hónapot még várni kell.

Az elemző kifejezetten elhibázott stratégiának tartja, hogy egyes fideszes politikusok hirtelen olyan médiumokban tűnnek fel, amelyeket korábban messzire elkerültek. Erre példaként Szijjártó Péter egy friss interjúját hozta fel. Török úgy véli, ezzel a lépéssel nem a saját szavazótáborukhoz szólnak. Sokkal inkább az ellenoldal "katasztrófaturistáinak" figyelmét keltik fel.

Bár a párhuzam egyre többször merül fel, Török Gábor egyelőre túlzásnak tartja, hogy Orbán Viktor jelenlegi helyzetét Gyurcsány Ferencéhez hasonlítsák. Rámutatott, hogy a két politikus szavazótáborának mérete és párton belüli megítélése is jelentősen eltér. Ugyanakkor hozzátette, ami ma még esetleg sántít, az fél év elteltével akár valósággá is válhat.

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

