Orbán Viktor: Visszaadom a mandátumomat

"Rám nem a Parlamentben van szükség"
Rám most nem a Parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség - mondta Orbán Viktor.
Jövő héten országos választmány lesz, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előrehoztuk júniusra - tette hozzá.
Az elnökség azt javasoljam, hogy munkámat a Fidesz elnökeként folytassam, ha a kongresszus megtisztel a bizalmával, akkor készen állok a feladatra - fűzte hozzá.
Orbán Viktor visszaadja a mandátumát
A Fidesz elnökségi ülésének vége után Orbán Viktor bejelentést tett a Facebookon. A leköszönő miniszterelnök közölte, hogy a parlamenti frakciójukat gyökeresen átalakítják, hétfőn alakul meg a frakció, a vezető Gulyás Gergely lesz.
A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumom valójában a Fidesz mandátuma, ezért úgy döntöttem, hogy a mandátumomat visszaadom - mondta Orbán Viktor.
Pillanatokon belül megszólal Orbán Viktor a jövőről
Orbán Viktor a Facebook-oldalára kiírta, hogy ma 17 órakor bejelentést fog tenni a megújulásról és a jövőről. A bejelentés elképzelhető, hogy tartalmaz majd információkat arra vonatkozóan, hogy mi lesz a leköszönő miniszterelnök jövőbeli szerepe a Fideszben, ugyanis erről eddig csak találgatások voltak.
Török Gábor politikai elemző szerint a Fidesz választási vereségét követően nyitott kérdéssé vált Orbán Viktor politikai jövője. Kormánypárti körökből származó információi alapján elképzelhető, hogy a politikus nem veszi fel parlamenti mandátumát.
