  • Megjelenítés
Orbán Viktor: Visszaadom a mandátumomat
Gazdaság

Orbán Viktor: Visszaadom a mandátumomat

Portfolio
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök bejelentette, hogy nem ül be a Parlamentbe, visszaadja a mandátumát. A parlamenti frakciót Gulyás Gergely vezeti majd. Arról is beszélt, hogy marad a Fidesz elnöke, ha a kongresszus ezt támogatja.
Megosztás

"Rám nem a Parlamentben van szükség"

Rám most nem a Parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség - mondta Orbán Viktor.

Jövő héten országos választmány lesz, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előrehoztuk júniusra - tette hozzá.

Az elnökség azt javasoljam, hogy munkámat a Fidesz elnökeként folytassam, ha a kongresszus megtisztel a bizalmával, akkor készen állok a feladatra - fűzte hozzá.

Megosztás

Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

A Fidesz elnökségi ülésének vége után Orbán Viktor bejelentést tett a Facebookon. A leköszönő miniszterelnök közölte, hogy a parlamenti frakciójukat gyökeresen átalakítják, hétfőn alakul meg a frakció, a vezető Gulyás Gergely lesz.

A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumom valójában a Fidesz mandátuma, ezért úgy döntöttem, hogy a mandátumomat visszaadom - mondta Orbán Viktor.

Megosztás

Pillanatokon belül megszólal Orbán Viktor a jövőről

Orbán Viktor a Facebook-oldalára kiírta, hogy ma 17 órakor bejelentést fog tenni a megújulásról és a jövőről. A bejelentés elképzelhető, hogy tartalmaz majd információkat arra vonatkozóan, hogy mi lesz a leköszönő miniszterelnök jövőbeli szerepe a Fideszben, ugyanis erről eddig csak találgatások voltak.

Török Gábor politikai elemző szerint a Fidesz választási vereségét követően nyitott kérdéssé vált Orbán Viktor politikai jövője. Kormánypárti körökből származó információi alapján elképzelhető, hogy a politikus nem veszi fel parlamenti mandátumát.

Orbán Viktor állítólag nem fog beülni a parlamentbe

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility