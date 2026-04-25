Orbán Viktor: Visszaadom a mandátumomat

Rám most nem a Parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség - mondta Orbán Viktor.

Jövő héten országos választmány lesz, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előrehoztuk júniusra - tette hozzá.

Az elnökség azt javasoljam, hogy munkámat a Fidesz elnökeként folytassam, ha a kongresszus megtisztel a bizalmával, akkor készen állok a feladatra - fűzte hozzá.