Patthelyzet a szlovén kormányalakításban: az államfő nem állít miniszterelnök-jelöltet
MTI
Natasa Pirc Musar szlovén államfő nem állít miniszterelnök-jelöltet, mert jelenleg egyik politikai erő sem rendelkezik a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséggel, ezért a jelölés lehetőségét a képviselőkre bízza - közölte maga az államfő szombaton Ljubljanában.

Az elnök tájékoztatása szerint a héten folytatott konzultációk során

egyetlen párt sem tudott felmutatni biztos parlamenti támogatást a kormányalakításhoz, ezért nem kívánt kisebbségi kormány vezetésére jelöltet állítani.

Pirc Musar közölte azt is, hogy Robert Golob leköszönő miniszterelnök, a Szabadság Mozgalom vezetője jelezte: a jelenlegi politikai helyzetben nem vállalja a kormányalakítás feladatát.

A miniszterelnök-jelöltet a képviselőcsoportok vagy legalább tíz képviselő terjesztheti elő.

Átbillent karbonegyensúly: a trópusi erdők már több szenet bocsátanak ki, mint amennyit megkötnek

Választás 2026: Itt vannak a Tisza-kormány leendő miniszterei

Fontos üzenetet küldött az új közlekedési miniszterjelölt

Az alkotmány értelmében a parlamentben több fordulóban választhatnak miniszterelnököt. Ha egyik jelölt sem szerzi meg a szükséges támogatást, az államfő feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választást írhat ki.

A március 22-i parlamenti választásokon a legtöbb mandátumot, 29-et a balközép Szabadság Mozgalom szerezte meg. A Janez Jansa vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28 képviselői helyhez jutott. Az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Focus pártok szövetsége kilenc mandátumot szerzett. A Szociáldemokraták és az Anze Logar vezette Demokraták hat-hat, míg a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca mozgalom öt-öt mandátumot kapott. A magyar és az olasz nemzeti közösség egy-egy garantált képviselői hellyel rendelkezik a 90 fős parlamentben.

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Trader

Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Magyar Péter bejelentette, ki lesz a helyettese
Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"
