Patthelyzet a szlovén kormányalakításban: az államfő nem állít miniszterelnök-jelöltet

Az elnök tájékoztatása szerint a héten folytatott konzultációk során
egyetlen párt sem tudott felmutatni biztos parlamenti támogatást a kormányalakításhoz, ezért nem kívánt kisebbségi kormány vezetésére jelöltet állítani.
Pirc Musar közölte azt is, hogy Robert Golob leköszönő miniszterelnök, a Szabadság Mozgalom vezetője jelezte: a jelenlegi politikai helyzetben nem vállalja a kormányalakítás feladatát.
A miniszterelnök-jelöltet a képviselőcsoportok vagy legalább tíz képviselő terjesztheti elő.
Az alkotmány értelmében a parlamentben több fordulóban választhatnak miniszterelnököt. Ha egyik jelölt sem szerzi meg a szükséges támogatást, az államfő feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választást írhat ki.
A március 22-i parlamenti választásokon a legtöbb mandátumot, 29-et a balközép Szabadság Mozgalom szerezte meg. A Janez Jansa vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28 képviselői helyhez jutott. Az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Focus pártok szövetsége kilenc mandátumot szerzett. A Szociáldemokraták és az Anze Logar vezette Demokraták hat-hat, míg a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca mozgalom öt-öt mandátumot kapott. A magyar és az olasz nemzeti közösség egy-egy garantált képviselői hellyel rendelkezik a 90 fős parlamentben.
