Török Gábor: Orbán Viktor nem értette meg a választási vereség súlyát

Török Gábor politikai elemző szerint egyelőre még nem áll készen a Fidesz és vezetője arra, hogy megértse az idők szavát és a választási vereség súlyát

Igaznak bizonyultak a találgatások: a parlamenti mandátumát nem veszi fel Orbán Viktor – kezdte bejegyzését Török Gábor, politikai elemző.

A Fidesz elnökségi ülésének vége után Orbán Viktor bejelentést tett a Facebookon. A leköszönő miniszterelnök közölte, hogy a parlamenti frakciójukat gyökeresen átalakítják, hétfőn alakul meg a frakció, a vezető Gulyás Gergely lesz.

A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumom valójában a Fidesz mandátuma, ezért úgy döntöttem, hogy a mandátumomat visszaadom

- mondta Orbán Viktor. Rám most nem a Parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség - fogalmazott.

Török Gábor felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktor világossá tette, hogy a Fidesz elnöke kíván maradni.

Márpedig ez utóbbi a lényeges, és ez üzeni azt a nyilvánosságnak, hogy egyelőre még nem áll készen a párt és vezetője arra, hogy megértse az idők szavát és a választási vereség súlyát

– írta Török Gábor.

