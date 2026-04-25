  • Megjelenítés
Török Gábor: Orbán Viktor nem értette meg a választási vereség súlyát
Gazdaság

Török Gábor: Orbán Viktor nem értette meg a választási vereség súlyát

Portfolio
Török Gábor politikai elemző szerint egyelőre még nem áll készen a Fidesz és vezetője arra, hogy megértse az idők szavát és a választási vereség súlyát

Igaznak bizonyultak a találgatások: a parlamenti mandátumát nem veszi fel Orbán Viktor – kezdte bejegyzését Török Gábor, politikai elemző.

A Fidesz elnökségi ülésének vége után Orbán Viktor bejelentést tett a Facebookon. A leköszönő miniszterelnök közölte, hogy a parlamenti frakciójukat gyökeresen átalakítják, hétfőn alakul meg a frakció, a vezető Gulyás Gergely lesz.

A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumom valójában a Fidesz mandátuma, ezért úgy döntöttem, hogy a mandátumomat visszaadom

- mondta Orbán Viktor. Rám most nem a Parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség - fogalmazott.

Még több Gazdaság

Választás 2026: Itt vannak a Tisza-kormány leendő miniszterei

Orbán Viktor: Visszaadom a mandátumomat

Két-három hónapon belül globális energiahiány jöhet a TotalEnergies vezére szerint

Török Gábor felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktor világossá tette, hogy a Fidesz elnöke kíván maradni.

Márpedig ez utóbbi a lényeges, és ez üzeni azt a nyilvánosságnak, hogy egyelőre még nem áll készen a párt és vezetője arra, hogy megértse az idők szavát és a választási vereség súlyát

– írta Török Gábor.

Címlapkép forrása: Fotó: Mudra László

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: Itt vannak a Tisza-kormány leendő miniszterei
Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility