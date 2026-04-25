Választás 2026: Itt vannak a Tisza-kormány leendő miniszterei!

Itt vannak a Tisza-kormány leendő miniszterei!
Egymás után mutatja be Magyar Péter a leendő Tisza-kormány tagjait. A pénteken bemutatott 3 miniszterjelölttel már 12 nevet ismerünk.
Az alábbi pozíciók már ismertek:
- Miniszterelnök: Magyar Péter
- Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint
- Pénzügyminiszter: Kármán András
- Külügyminiszter: Orbán Anita
- Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
- Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
- Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
- Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit
- Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
- Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
- Vidék- és településfejlesztési miniszer: Lőrincz Viktória
- Szociális- és családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos
- Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid
Bod Péter Ákos: Nagyot fordult Magyarország megítélése, de most jön a neheze
Bod Péter Ákos: Nagyot fordult Magyarország megítélése, de most jön a neheze

A választás után látványosan javult Magyarország piaci megítélése, de Bod Péter Ákos szerint ez nem a gazdasági fundamentumok hirtelen javulásának szól. A forint erősödése, az állampapírhozamok csökkenése és a befektetői hangulat fordulata inkább azt jelzi, hogy a piac az Orbán-kormány távozásával a politikai kockázat csökkenését árazza. A volt jegybankelnök a G7-en megjelent írásában közben arra figyelmeztet, hogy az örökölt gazdasági helyzet kifejezetten törékeny, a növekedés gyenge, az államadósság magas, a hitelminősítői kockázat pedig nagyon is valós volt.
