Választás 2026: Itt vannak a Tisza-kormány leendő miniszterei!
Pénteken újabb nevek derültek ki a leendő Tisza-kormány miniszterei közül, Magyar Péter bejelentette a gyermek- és oktatási miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, és az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztérium vezetőjét is, ezzel már 12 miniszter neve ismert a 16 fős leendő kabinetből. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a fennmaradó négy miniszteri hely várományosait jövő héten ismerhetjük meg. Cikkünk folyamatosan frissül a szombati közéleti hírekkel.
Az alábbi pozíciók már ismertek:

  • Miniszterelnök: Magyar Péter
  • Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint
  • Pénzügyminiszter: Kármán András
  • Külügyminiszter: Orbán Anita
  • Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
  • Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
  • Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
  • Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit
  • Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
  • Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
  • Vidék- és településfejlesztési miniszer: Lőrincz Viktória
  • Szociális- és családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos
  • Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid
 

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Bod Péter Ákos: Nagyot fordult Magyarország megítélése, de most jön a neheze

A választás után látványosan javult Magyarország piaci megítélése, de Bod Péter Ákos szerint ez nem a gazdasági fundamentumok hirtelen javulásának szól. A forint erősödése, az állampapírhozamok csökkenése és a befektetői hangulat fordulata inkább azt jelzi, hogy a piac az Orbán-kormány távozásával a politikai kockázat csökkenését árazza. A volt jegybankelnök a G7-en megjelent írásában közben arra figyelmeztet, hogy az örökölt gazdasági helyzet kifejezetten törékeny, a növekedés gyenge, az államadósság magas, a hitelminősítői kockázat pedig nagyon is valós volt.

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

