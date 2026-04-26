  • Megjelenítés
Felszállás közben kigyulladt egy utasszállító hajtóműve
Gazdaság

Portfolio
Hat utas megsérült, amikor a Swiss International Delhi–Zürich járatának vasárnap hajnalban meg kellett szakítania a felszállást. Az újdelhi Indira Gandhi nemzetközi repülőtéren emiatt vészkiürítést rendeltek el.

Az Economic Times beszámolója szerint a repülőgép

egyik hajtóműve a nekifutás közben meghibásodott és kigyulladt.

A személyzet ezért megállította a gépet, majd azonnali vészkiürítést kezdeményezett. A sérült utasokat kórházba szállították.

A Flightradar24 adatai alapján az LX147-es járatot egy Airbus A330-as típusú repülőgép teljesítette. A repülőtér vezetősége az X közösségi oldalon adott tájékoztatást a kialakult vészhelyzetről.

Még több Gazdaság

Egy informátor közölte, hogy a futópályák üzemelése azóta helyreállt, így a többi járat már menetrend szerint közlekedik. India legforgalmasabb légikikötője négy működő futópályával rendelkezik. A Swiss International légitársaság a Reuters hírügynökség megkeresésére egyelőre nem reagált.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

