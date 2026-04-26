Felszállás közben kigyulladt egy utasszállító hajtóműve

Az Economic Times beszámolója szerint a repülőgép
egyik hajtóműve a nekifutás közben meghibásodott és kigyulladt.
A személyzet ezért megállította a gépet, majd azonnali vészkiürítést kezdeményezett. A sérült utasokat kórházba szállították.
A Flightradar24 adatai alapján az LX147-es járatot egy Airbus A330-as típusú repülőgép teljesítette. A repülőtér vezetősége az X közösségi oldalon adott tájékoztatást a kialakult vészhelyzetről.
Egy informátor közölte, hogy a futópályák üzemelése azóta helyreállt, így a többi járat már menetrend szerint közlekedik. India legforgalmasabb légikikötője négy működő futópályával rendelkezik. A Swiss International légitársaság a Reuters hírügynökség megkeresésére egyelőre nem reagált.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
