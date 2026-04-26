Folytatódik a hűvös, de csapadékmentes idő

A következő napokban is folytatódik a nagyrészt száraz, de az átlagnál hűvösebb idő. Országszerte sok napsütésre és 20 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk. Érdemi csapadék csupán a délnyugati megyékben fordulhat elő a hét közepén.

AgroFood 2026 A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker

Hétfőn a délelőtti órákban a fátyolfelhőzet fokozatosan elvékonyodik, így egyre többfelé derül ki az ég. Estétől nyugat és északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, a légmozgás azonban gyenge, illetve mérsékelt marad.

A délutáni órákban kellemes, 16 és 21 fok közötti hőmérséklet várható.

Kedden a több-kevesebb napsütés mellett már változóan felhős lesz az ég. A délnyugati tájakon kisebb eső, záporeső is kialakulhat. Az északias szél a délutáni és esti óráktól kezdve több helyen megélénkül. A hajnalok kifejezetten hűvösek lesznek, a hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul. A keleti fagyzugokban azonban ennél jóval hidegebb is lehet. Napközben ismét felmelegszik a levegő, a csúcsértékek 16 és 22 fok között várhatók.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio