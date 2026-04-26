Kisebb porviharok jönnek vasárnap, főleg délelőtt

Száraz hidegfront éri el ma térségünket. Csapadékot ugyan nem hoz, de többfelé viharos széllökésekkel és helyenként a látási viszonyokat rontó szálló porral vonul át az országon. A szeles idő ellenére folytatódik a napos, enyhe időjárás.

A front nyomán nagy területen megerősödik az északnyugati és az északi szél. A legerősebb, viharos széllökésekre elsősorban az északkeleti országrészben,

a Bakonyban, a Balaton környékén, valamint Sopron térségében kell számítani.

A jelenlegi talajállapot miatt az erős szél helyenként felkavarhatja a port, ami a látótávolság jelentős romlásához vezethet. A légmozgás a délelőtti órákban lesz a legintenzívebb. Délutánra fokozatosan veszít erejéből, estére pedig a legtöbb helyen mérséklődik.

A szél ellenére marad a derült idő, amelyet csak kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarhat meg. Északkeleten kicsivel több felhő gyűlhet össze, ahol elvétve egy-egy futó zápor is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 Celsius-fok között alakul. Csupán az északkeleti vidékeken várhatók ennél kissé hűvösebb értékek.

