Komoly áttörés Amerikában: lezárták az ellentmondásos nyomozást, szabad az út Trump új jegybankelnöke előtt

Thom Tillis republikánus szenátor vasárnap bejelentette, hogy nem gátolja tovább Kevin Warsh amerikai jegybankelnök-jelölt kinevezésének szenátusi jóváhagyását. Erre azután került sor, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken lezárta a Jerome Powell jelenlegi Fed-elnök elleni vizsgálatot - írja a Reuters.

Tillis korábban megfogadta, hogy mindaddig blokkolja bármely Fed-jelölt kinevezését, amíg tart a nyomozás.

Az észak-karolinai politkus korábban úgy vélte, az eljárás fenyegetést jelent a jegybank függetlenségére.

Kész vagyok továbblépni Warsh kinevezésének ügyében. Azt gondolom, kiváló Fed-elnök lesz belőle

- mondta a republikánus szenátor vasárnap az NBC Meet the Press című műsorában.

ez egnyitja az utat Warsh szenátusi jóváhagyása előtt, amelynek május 15-ig, Powell elnöki mandátumának lejártáig kellene megtörténnie.

Powell még januárban hozta nyilvánosságra, hogy a szövetségi igazságügyi minisztérium büntetőeljárást indított ellene washingtoni Fed-épület 2,5 milliárd dolláros felújítási projektje kapcsán.

Powell megfélemlítésnek nevezte az eljárást, és úgy vélte, az a Trump-kormányzat kamatcsökkentést kikényszerítő nyomásgyakorlásának része. Egy szövetségi bíró márciusban meg is semmisítette a minisztérium idézéseit, mviel azokat azzal a jogtalan céllal bocsátották ki, hogy Powellt kamatcsökkentésre vagy lemondásra kényszerítsék.

Jeanine Pirro volt Fox News-műsorvezető és Washigton D. C. szövetségi ügyésze pénteken jelentette be a vizsgálat lezárását, mondván, a Fed belső ellenőrzésért felelős főfelügyelőjét kéri fel az ügy átvételére, aki egyébként már hónapok óta vizsgálja a felújításokat.

Pirro ugyanakkor megjegyezte, hogy a jelentés eredményeitől függően még újraindíthatják a nyomozást.

Ezt Elizabeth Warren és Dick Durbin demokrata szenátorok "alaptalan vizsgálatokkal" való fenyegetésnek minősítették.

Tillis támogatásával a szenátusi bankbizottság republikánus tagjainak megvan a kellő többsége ahhoz, hogy az egységesen ellenző demokraták dacára is a felsőház elé terjesszék Warsh jóváhagyását. Az időkeret azonban szűkös: Powell mandátumának lejártáig mintegy három hét maradt, amelyből egy héten a szenátus nem ülésezik. Az amerikai szenátus történetében eddig mindössze egyetlen alkalommal fordult elő, hogy egy Fed-elnökjelöltet három hétnél rövidebb idő alatt hagytak jóvá.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver