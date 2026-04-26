Komoly áttörés Amerikában: lezárták az ellentmondásos nyomozást, szabad az út Trump új jegybankelnöke előtt

Tillis korábban megfogadta, hogy mindaddig blokkolja bármely Fed-jelölt kinevezését, amíg tart a nyomozás.
Az észak-karolinai politkus korábban úgy vélte, az eljárás fenyegetést jelent a jegybank függetlenségére.
Kész vagyok továbblépni Warsh kinevezésének ügyében. Azt gondolom, kiváló Fed-elnök lesz belőle
- mondta a republikánus szenátor vasárnap az NBC Meet the Press című műsorában.
ez egnyitja az utat Warsh szenátusi jóváhagyása előtt, amelynek május 15-ig, Powell elnöki mandátumának lejártáig kellene megtörténnie.
Powell még januárban hozta nyilvánosságra, hogy a szövetségi igazságügyi minisztérium büntetőeljárást indított ellene washingtoni Fed-épület 2,5 milliárd dolláros felújítási projektje kapcsán.
Powell megfélemlítésnek nevezte az eljárást, és úgy vélte, az a Trump-kormányzat kamatcsökkentést kikényszerítő nyomásgyakorlásának része. Egy szövetségi bíró márciusban meg is semmisítette a minisztérium idézéseit, mviel azokat azzal a jogtalan céllal bocsátották ki, hogy Powellt kamatcsökkentésre vagy lemondásra kényszerítsék.
Jeanine Pirro volt Fox News-műsorvezető és Washigton D. C. szövetségi ügyésze pénteken jelentette be a vizsgálat lezárását, mondván, a Fed belső ellenőrzésért felelős főfelügyelőjét kéri fel az ügy átvételére, aki egyébként már hónapok óta vizsgálja a felújításokat.
Pirro ugyanakkor megjegyezte, hogy a jelentés eredményeitől függően még újraindíthatják a nyomozást.
Ezt Elizabeth Warren és Dick Durbin demokrata szenátorok "alaptalan vizsgálatokkal" való fenyegetésnek minősítették.
Tillis támogatásával a szenátusi bankbizottság republikánus tagjainak megvan a kellő többsége ahhoz, hogy az egységesen ellenző demokraták dacára is a felsőház elé terjesszék Warsh jóváhagyását. Az időkeret azonban szűkös: Powell mandátumának lejártáig mintegy három hét maradt, amelyből egy héten a szenátus nem ülésezik. Az amerikai szenátus történetében eddig mindössze egyetlen alkalommal fordult elő, hogy egy Fed-elnökjelöltet három hétnél rövidebb idő alatt hagytak jóvá.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver
Teszten az Xpeng G9 - Ki vesz ezek után német prémiumot?
Felkészül: BMW, Mercedes, Audi.
Olyat lépett a magyar nagyváros, amire a rendszerváltás óta nem volt példa: fókuszban a levegőben és talajban lévő káros anyagok
Azután vizsgálódtak, hogy kiderült, akkumulátorgyárat építenének.
Hálálkodik Putyin: köszönetet mondott, amiért a segítségére sietett a világ legsötétebb diktatúrája az ukrajnai háborúban
Erősíteni akarja a stratégiai partnerséget.
Tönkreteszik a Földet a cégek, mert még mindig ez a legjövedelmezőbb üzlet nekik
Olyan ösztönzőrendszer kellene, amelyben a természet megőrzése kifizetődőbbé válik.
Megszólalt az Európai Bizottság a magyar EU-pénzekről – erre jutottak a tárgyaláson
A hétvégén folytatódtak az egyeztetések a befagyasztott források kiszabadításáról.
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
Közel kétszer annyi nő nyugdíját emelné meg a 120 ezres minimum, mint férfiét
Mivel Magyarországon a nők átlagosan alacsonyabb nyugdíjból élnek, mint a férfiak, ráadásul a KSH adatai szerint szinte minden ellátási kategóriában többségben vannak, nem meglepő, hogy a l
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?