Korábban jön a MÁV előszezoni menetrendje
Gazdaság

MTI
A MÁV-csoport előszezoni menetrendje az idén minden eddiginél korábban, már május 1-jétől életbe lép - közölte a közlekedési vállalat vasárnap az MTI-vel.

A társaság felhívta a figyelmet, hogy az előszezoni menetrend számos változást hoz.

A közlemény szerint a balatoni közösségi közlekedésben ez az év mérföldkő; a MÁV-csoport célja, hogy a május 1-jei hosszú hétvége utasforgalmát már megnövelt kapacitással és magasabb szolgáltatási színvonallal kezelje. A balatoni fővonalakon egységesen életbe lépő menetrend több közvetlen eljutási lehetőséget és sűrűbb kínálatot biztosít.

Az előszezoni menetrendben jelentősen változik a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díjszabása, menetrendje, ezért a vállalat kéri az utasokat, hogy utazásuk megtervezéséhez használják a MÁV-csoport járatinformációs szolgáltatását és hivatalos, térképes útvonaltervezőjét, a MÁVPlusz webes és okostelefonos alkalmazását.

A vasúti menetrenddel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővülnek - közölték.

A vállalat szerint a tavalyi balatoni rekord is megdőlhet idén. Felidézték, hogy 2025. május és szeptember között a dél-balatoni (30-as) vonalon több mint 1,26 millió utazást tettek és közel 88 ezer kerékpárt szállítottak. Az északi parton (29-es vonal) meghaladta a 600 ezret az utazások száma, a kerékpáros jegyek száma pedig átlépte az 57 ezret. Mivel ebben nincsenek benne az ország- és vármegyebérlettel utazók, így a valós szám ennél sokkal több - jelezték.

