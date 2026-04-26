Leterhelés volt a Paksi Atomerőműben
A rendszerirányító kérésére 2026. április 25-én ideiglenesen, összesen 276 megawattal csökkentették a Paksi Atomerőmű két blokkjának teljesítményét. A tervezett beavatkozás nem járt biztonsági vagy környezeti kockázattal. Az érintett reaktorok azóta ismét maximális kapacitással termelnek - írta az Országos Atomenergia Hivatal.
A teljesítménycsökkentés 9:45-től 17:00 óráig tartott, és az erőmű 2-es, valamint 3-as blokkját érintette. A MAVIR által kért időszak lejárta után a szakemberek mindkét egységet problémamentesen visszaterhelték a névleges teljesítményre.

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) tájékoztatása szerint a létesítmény nukleáris biztonsága az esemény során mindvégig garantált volt. A hatóság folyamatosan felügyeli az atomerőmű állapotát. Az előírásoknak megfelelően továbbra is nyilvánosan beszámolnak minden olyan teljesítményváltozásról, amely eléri a 100 megawattot.

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Nagy gondok vannak az Audinál, drasztikus lépésekre szánta el magát a cég
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Magyar Péter Brüsszelbe utazik
Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"
