Leterhelés volt a Paksi Atomerőműben

A teljesítménycsökkentés 9:45-től 17:00 óráig tartott, és az erőmű 2-es, valamint 3-as blokkját érintette. A MAVIR által kért időszak lejárta után a szakemberek mindkét egységet problémamentesen visszaterhelték a névleges teljesítményre.

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) tájékoztatása szerint a létesítmény nukleáris biztonsága az esemény során mindvégig garantált volt. A hatóság folyamatosan felügyeli az atomerőmű állapotát. Az előírásoknak megfelelően továbbra is nyilvánosan beszámolnak minden olyan teljesítményváltozásról, amely eléri a 100 megawattot.

