Megsínyli az egyiptomi turizmus is az iráni háborút

A tizenkét megkérdezett közgazdász medián becslése szerint az idén júniusig tartó pénzügyi évben a bruttó hazai termék (GDP) 4,6 százalékkal nő. A következő évben szintén 4,6, a 2027/28-as időszakban pedig 5,5 százalékos bővülés várható.
Januárban, még a háború kitörése előtt az elemzők 4,9 százalékos növekedéssel számoltak.
Ekkor még úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) programja keretében két évvel korábban végrehajtott reformok a vártnál gyorsabban hoznak eredményt. A jegybank az iráni háborúra hivatkozva a 2025/26-os pénzügyi évre vonatkozó GDP-növekedési előrejelzését 5,1-ről 4,9 százalékra rontotta. Ezzel párhuzamosan az IMF a naptári 2026-os évre 4,7-ről 4,2 százalékra csökkentette a várakozását.
A turizmus is megsínyli
Az energiaárak emelkedése mellett a háború az egyiptomi turizmust is visszavetheti. Emellett lassíthatja az Öböl-térségben dolgozó vendégmunkások hazautalásait, és csökkentheti a Szuezi-csatornán áthaladó hajók után szedett tranzitdíjakból származó bevételt. "Az energiaárak várhatóan magasak maradnak az elkövetkező negyedévekben, még a Hormuzi-szoros forgalmának normalizálódása után is. Ez tovább táplálja az egyiptomi inflációs nyomást" - mondta Pascal Devaux, a BNP Paribas elemzője. A szakember hozzátette, hogy bár éles visszaesésre nem számít, a gazdaság lassulása borítékolható.
A felmérés szerint az infláció a 2025/26-os pénzügyi évben átlagosan 13,5 százalék körül alakulhat. A mutató a következő évben 12, majd 2027/28-ban 9 százalékra mérséklődhet. Ez jelentős felfelé módosítás a januári 11,6, 9,1 és 8,2 százalékos várakozásokhoz képest. Az egyiptomi éves fogyasztóiár-index márciusban a vártnál gyorsabb ütemben, a februári 13,4 százalékról 15,2 százalékra ugrott.
Lassuló kamatcsökkentés
Az iráni konfliktus miatt az elemzők arra számítanak, hogy a jegybank lassítja az egy éve megkezdett kamatcsökkentési ciklusát. Az előrejelzések szerint az irányadó alapkamat júniusig 20 százalékon marad. Ezt követően 2027 júniusára 17 százalékra, 2028 júniusára pedig 13,25 százalékra mérséklődhet. Januárban a közgazdászok még ennél jóval gyorsabb monetáris lazításra számítottak. A jegybank 2025-ben ötször, majd februárban ismét kamatot vágott, amivel összesen 825 bázispontos enyhítést hajtott végre.
Forrás: Reuters
