Mi lesz most a Budapest-Belgrád vasútvonallal? Megtörte a csendet Szerbia - Egyetlen dologra várunk

Szerbia teljes mértékben készen áll a személyszállítás megindítására a Belgrád-Budapest vasútvonalon, a megnyitás időpontja kizárólag a magyar féltől függ - jelentette ki Aleksandra Sofronijevic építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter a szerbiai közszolgálati televízióban (RTS) vasárnap.

A tárcavezető közölte: a teherszállítás már február 24-e óta működik a két főváros között.

Hozzátette: jelenleg technikai jellegű probléma akadályozza a személyforgalom elindítását, mivel

a magyar fél, azaz a MÁV az úgynevezett ETCS biztonsági rendszer ellenőrzését végzi.

Mint mondta, olyan hibát észleltek, amely befolyásolja a közlekedés biztonságát az óránkénti 160 kilométeres sebességű közlekedés esetében.

Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe

Rendkívüli bejelentés jött a Fidesz alelnökétől – Nem veszi át a mandátumát és nem indul a tisztújító kongresszuson Kósa Lajos

Dambisa Moyo: Tényleg fenyeget az összeomlás a magánhitelek piacán?

Aleksandra Sofronijevic emlékeztetett arra, hogy a Belgrád és Szabadka közötti vasútvonal már üzemel, és kiemelte, hogy Szerbia területén a vonatok akár óránként 200 kilométeres sebességgel is közlekedhetnek majd, míg Magyarországon a maximális sebesség 160 kilométer/óra lesz.

A Belgrád-Budapest vasútvonal az európai 10-es közlekedési folyosó része, ugyanakkor a kínai Egy övezet, egy út kezdeményezéshez is kapcsolódik, ezért a személyszállítás megindítása mindkét ország számára hasznos és szükséges - hangsúlyozta.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a szerb Soko (Sólyom) gyorsvonatok már jártak Magyarországon, és megszerezték a típusengedélyt, valamint a szükséges tanúsítványokat.

Tűz ütött ki az iváncsai akkumulátorgyárban, mentő helyett taxiba ültették a sérült dolgozókat

Kőkemény lépés a leendő egészségügyi minisztertől: évekre visszanyúlna Hegedűs, hogy feltárja a korrupciót

Semjén Zsolt benyújtotta a lemondását, de aztán jött egy váratlan fordulat

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Megszólalt az Európai Bizottság a magyar EU-pénzekről – erre jutottak a tárgyaláson
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe
Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"
