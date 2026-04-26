Nem igazán könyvletöltő fajta a magyar, de ennyi olvasáshoz minek is!

Míg az Európai Unióban az internetet használók 9,5%-a vásárolt e-könyvet vagy hangoskönyvet egy IKT-használati felmérést megelőző három hónapban, addig ez az arány Magyarországon csupán 4,7% volt, az egész EU negyedik legalacsonyabbja. Majdnem ennyire aul helyezkednek el a magyarok az EU-s rangsorokban, ha online hírportálokra, film, sorozat vagy akár zenei streaming szolgáltatásokra való előfizetésekről van szó. Megnéztük azt is, mennyire nagy kedvvel vásárolunk nyomtatott irodalmat, és sok vidámságra nem találtunk okot sem ebben, sem az olvasási szokásokat vizsgálva.

Itt e-könyv! Nem látod? Akkor tessék, egy hangoskönyv!

2025-ben az internetet használó uniós lakosok 9,5%-a vásárolt e-könyvet vagy hangoskönyvet a háztartásokban az egyének által Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) használatáról szóló felmérés előtti három hónapban, szemben a 2024-es 7,3%-kal, jelentette az Eurostat, az EU statisztikai hivatala, amely az adatokkal az április 23-i A Könyv és a Szerzői Jogok Világnapjának alkalmából rukkolt elő.

Az EU-országok közül Írországban (24,5%), Dániában (22,5%) és Horvátországban (21,0%) volt a legmagasabb az e-könyveket és hangoskönyveket vásárló lakosság aránya. Ezzel szemben a legalacsonyabb arányokat (5% alatt) Magyarországon (4,69%), Olaszországban (4,41%), Szlovéniában (4,23%) és Lettországban (3,62%) regisztrálták.

Sajnos nemcsak EU-s, de régiós összehasonlításban is majdnem a lista legalján helyezkedik el Magyarország - csak Szlovéniában volt alacsonyabb az arány tavaly. A két évvel ezelőtti adatokban százalékosan rosszabbul, helyezésben valamivel jobban állt Magyarország (4,4%), mögötte végzett nemcsak Szlovénia (4,0%), de Szlovákia (4,0%) és Románia (2,8%) is.

Horvátországban nőtt a leginkább az e-könyveket és hangoskönyveket vásárló lakosok aránya: 16 százalékponttal emelkedett 2024-hez képest, megelőzve Görögországot (+7,2 százalékpont), Németországot (+3,7 százalékpont) és Ciprust (+4,0 százalékpont), míg Finnországban (-4,8 százalékpont), Portugáliában (-1,6 százalékpont) és Máltán (-0,1 százalékpont) csökkenés volt tapasztalható.

A magyar arány mindössze 0.25 százalékponttal magasabb, mint 2024-ben volt, de legalább nem csökkent.

Nyerhet Gutenberg? Nem. De! Meglátjuk. Nem állunk jól.

Mennyit olvasunk?

A KSH tavaly októberben adott ki egy rakás adatot a magyarok időfelhasználási szokásairól. Ezekből többek között megtudhattuk, hogy

2024/25-ben egy adott napon átlagosan az emberek 2,8%-a olvasott könyvet. Ez az arány 1968-87-ben még 12,8%, és még 1999-2000-ben is 10% volt.

A 15-74 éves népesség Magyarországon naponta átlagosan két percet töltött könyvolvasással 2024/25-ben, ami drasztikus csökkenést jelent az 1986/87-ben mért 12 perchez képest, de a másik két adathoz képest is (1999/2000-ben 9 perc, 2009/2010-ben 7 perc).

Akik könyvet vettek a kezükbe, átlagosan 83 percet olvastak 2024/25-ben, szemben a 2009/2010-es 97 perccel. Az általában olvasásra fordított idő is drámaian csökkent, 16 percre az 1986/87-es 33 percről.

Kiadott könyvek és példányszámok

A 60-as években 3000-4000 könyvet adtak ki évente 40-48 milliós példányszámban. 2024-re 14 300 könyvnél és 30 milliós példányszámnál jártunk. A grafikon narancs görbéjébe nyugodtan bele lehet olvasni (höhö) az olvasási szokások változását is.

A rendszerváltás idején (1989/1990) 110 millió feletti példányszámokat is láthattunk, amikor burjánzásnak indult a könyvkiadói biznisz. Igaz, pár éven belül szerencsére eltűnt a süllyesztőben az igénytelen, a szerkesztői munkát csak hírből ismerő, gyors pénzt remélő, mindent is megjelentető kiadók többsége.

Könyvtári könyv-, és tagállomány

2024-re a települési könyvtárak könyvtári állománya az 1979-es szintre, a beiratkozott olvasók száma pedig az eddigi legalacsonyabb szintre esett. Ez is az olvasási szokások átalakulását, az olvasásra fordított idő csökkenését (is) jelzi. (Az1990-ben látott zuhanás egy módszertani váltásnak köszönhető, ugyanis 1989-ig a számok nemcsak a települési, hanem a munkahelyi közművelődési könyvtárak adatait is magukban foglalják.) Ezzel együtt is

HARMADÁVAL, KÖZEL 1,5 MILLIÓRÓL ÉPP CSAK EGYMILLIÓ FÖLÉ CSÖKKENT A KÖNYVTÁRI TAGOK SZÁMA 1990 ÉS 2024 KÖZÖTT.

A funkcionális analfabétákról

Az OECD 2025-ös oktatási felméréséből (Education at a Glance) kiderült, hogy

a legtöbb OECD-országban a felnőttek jelentős része konkrétan funkcionális analfabéta.

Magyarországon a 25–64 éves korosztály 33 százaléka rendelkezik 1. szintű vagy annál alacsonyabb írás-olvasási készségekkel, ami meghaladja az OECD 27 százalékos átlagát.

Az OECD felnőttkori készségekről szóló felmérése (PIAAC) szerint az 1. szintű írástudás alacsony szintű jártasságot jelent, amelyen a felnőttek csak egyszerű, egyértelmű olvasási feladatokat képesek elvégezni. Gyakorlati szempontból egy ilyen szintű felnőtt képes olvasni rövid szövegeket ismerős témákról, megtalálni egy adott kérdésre közvetlenül vonatkozó konkrét információt (például egy dátumot vagy nevet), és megérteni az alapvető szókincset. Általában nehezen boldogulnak a hosszabb szövegekkel, a következtetések levonásával vagy a komplex, több lépésből álló információk feldolgozásával.

Könyvet a kézbe!

A sok érdekesség taglalása miatt kicsit eltekeregtünk a vásárlástól, úgyhogy nosza vissza is térünk rá legott. Nézzük, vajon a papíralapú irodalmat nagyobb étvággyal fogyasztja-e a magyar! A jó hír, hogy igen. A nem annyira jó hír, hogy EU-s szinten nem állunk ebben (sem) valami jól.

A felmérés előtti három hónapban internetező magyarok mindössze 14,6%-a vett online nyomtatott könyvet, magazint vagy újságot 2024-ben. (Itt még picit várni kell az Eurostat 2025-ös adataira, addig be kell érnünk ennyivel.) Ez az EU-s átlag (15,8%) alatti arány nagyjából a középmezőnyre volt elég.

Régiós összehasonlításban viszont második lett a magyar vásárlóközönség az osztrákok mögött!

Film, sorozat, zene, hírek

Az EU-s rangsor hetedik helyén - kár, hogy alulról - futott be Magyarország a hírportálokra, magazinokra történő előfizetések terén. A felmérést megelőző három hónapban internetet használó válaszadók mindössze 2,9%-a áldozott az online tájékozódás oltárán. A régióban ennél kisebb arányban a lengyelek (2,3%) és a szlovénok (1.7%) tettek így.

A szórakozás csábítása jóval erősebb. A felmérés előtti három hónapban internetező magyarok ötöde fizetett elő valamilyen film-, sorozat- vagy sportközvetítési szolgáltatásra online. Ez a hatodik helyre volt elég az EU-ban. A régióban a szlovének ismét hátrább végeztek. A legnagyobb fogyasztók az írek (64%), a dánok (61,1%) és a hollandok (59,2%) voltak.

Az előfizetést igénylő online zenehallgatás is népszerűbb volt Magyarországon, mint akár az e-könyvek vásárlása, akár a fizetős hírolvasás. Zenei streamingre a felmérést megelőző három hónapban internetet használók 13,2%-a fizetett elő itthon, amivel a 8. helyet sikerült megcsípni az EU-s rangsorban. A régióban a szlovének (11%), a románok (10,1%) és a horvátok (7,8%) is kevésbé szeretik a fizetős zenét.

Összefoglaló

Lezárásként legyártottunk néhány grafikont, amelyek egymás mellett - jó, felett/alatt - mutatják a fent részletezett területeket, pontosabban azt, hogy a felmérést megelőző három hónapban internetezők hány százaléka fizetett a négy kiemelt termékcsoportért.

A sorrend ugyanaz Magyarországon és az EU átlagában is, csak az EU-s arányok magasabbak az összes kategóriában.

A fenti területeket külön-külön egymás mellé helyezve látható a jelentős különbség az EU-s átlagok és a magyar előfizetési arányok között.

