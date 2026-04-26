Őrizetbe vették a Fidesz szegedi elnökét - Költségvetési csalás a gyanú
Költségvetési csalás gyanúja miatt péntek este a budapesti repülőtéren őrizetbe vették Rádi Ferízt, a szegedi Fidesz elnökét. A politikus a körözés hírére szombaton lemondott a pártban betöltött tisztségéről - közölte a Telex.

Az adóhatóság megerősítette, hogy a politikust egy egyiptomi útról hazatérve fogták el. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kecskeméti igazgatósága még szerdán adott ki ellene elfogatóparancsot. Bár az őrizetbe vétel már pénteken megtörtént, a szegedi Fidesz csak szombaton reagált a történtekre.

Közleményük szerint Rádi azonnal lemondott az elnöki posztról, amint értesült a vele kapcsolatos vádakról.

Rádi Feríz egyiptomi származású, Magyarországon született növénygenetikus. A Szegedi Tudományegyetemen doktorált. Jelenleg egy vetőmagok és műtrágyák forgalmazásával foglalkozó vállalat ügyvezető igazgatójaként dolgozik.

Politikai karrierje meglehetősen rendhagyó ívet írt le. Korábban a Demokratikus Koalíció (DK) agrárszakértőjeként tevékenykedett. Később, 2023-ban – Bartók Csaba lemondása után – őt választották meg a szegedi Fidesz elnökének. Ezt a politikai pálfordulást annak idején Kocsis Máté, a kormánypárt frakcióvezetője is szokatlan lépésnek nevezte.

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

