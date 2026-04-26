Rémálom vár az utazókra a főváros felé: óriási a torlódás egy terelés miatt, de megvan a tökéletes menekülőút

A portál tájékoztatása szerint rendkívül erős a forgalom a főváros felé vezető oldalon. A Székesfehérvár térségében kiépített terelésnél a járművek sebessége jelentősen lecsökkent.

Emiatt hosszú, 5-6 kilométeres kocsisor alakult ki.

Aki teheti, és szeretné elkerülni a hosszadalmas várakozást, annak célszerű letérnie a sztrádáról. Polgárdi és a Velencei-tó között érdemes a 7-es főutat választani alternatív útvonalként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images