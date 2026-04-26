Gazdaság

Rendkívüli bejelentés jött a Fidesz alelnökétől – Nem veszi át a mandátumát és nem indul a tisztújító kongresszuson Kósa Lajos

A választási kudarc miatt nem veszi át mandátumát és nem is indul a Fidesz tisztújító kongresszusán Kósa Lajos, a Fidesz jelenlegi alelnöke.

A párt alelnöke megköszönte a Fidesz szavazóinak a szavazatokat és közölte, hogy „általános felelősséget” érez a választási vereségért, ezért

nem veszi át az országos listáról szerzett parlamenti mandátumát és nem is indul a Fidesz tisztújító kongresszusán.

Csodálatos volt a szavazóimért, a debreceniekért dolgozni, ezt a munkát soha nem adom fel. 1994, 2002 és 2006 után ez a negyedik országgyűlési választási vereség, amit a Fidesszel megélek, mindegyikből felálltunk, ez a demokrácia. Néha győzünk, néha tapasztalatot szerzünk. Hajrá, Magyarország! Hajrá, Debrecen!”

– írja Kósa Lajos.

Hasonló bejelentést tett nemrég Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök is, aki nem veszi át parlamenti mandátumát, illetve Bánki Erik baranyai képviselő is, aki a politikától is visszavonul.

Kósa Lajos nem közölte, hogy milyen jövőt tervez politikusként, sem konkrétan a visszavonulást, sem a folytatást nem jelentette be ebben a posztban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

