Ritka sarkvidéki hideghullám tör be Kelet- és Délkelet-Európába

A szokatlanul meleg kora tavaszi időjárás után április utolsó hetében gyökeresen megváltozik Európa felett a légkör állapota. A sztratoszférikus zavarok hatására meggyengült sarki örvény lehetővé teszi, hogy az Északi-sarkvidék felől fagyos levegő áramoljon dél felé. Ezzel egy időben az Észak-Atlanti-óceán és Grönland felett egy klasszikus omega-blokk alakul ki. Ez a magasnyomású anticiklon lényegében szállítószalagként működik: egyenesen Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa fölé tereli a sarkvidéki fagyos légtömeget.
Vasárnaptól kezdve a hideg levegő gyors ütemben halad dél felé Kelet-Európán keresztül. Lengyelországban, Fehéroroszországban, Nyugat-Ukrajnában és Észak-Szlovákiában már hétfő reggelre fagypont alá süllyed a hőmérséklet. A Balti-tenger térségében kialakuló mély ciklon ráadásul jelentős havazást is hoz. Az északnyugat-oroszországi sávban akár 30-50 centiméter friss hó is hullhat, de Észtországban és Dél-Finnországban is kiterjedt csapadékra kell számítani.
A hét közepére az omega-blokk tovább erősödik, így a hideghullám a Balkán-félszigetet is eléri. Kelet-Európa nagy részén a hőmérséklet 10-12 fokkal elmarad az ilyenkor szokásos értékektől. Ezzel szemben Nyugat-Európában a blokkoló anticiklon hatására az átlagosnál melegebb idő uralkodik. Csütörtökön és pénteken Kelet-Németországtól Csehországon és Szlovákián át egészen Lengyelországig és Ausztriáig fagypont körül alakul a hajnali hőmérséklet. A szélvédett völgyekben kialakuló késő tavaszi fagy komoly mezőgazdasági károkat is okozhat.
Május 1-jére a lehűlés súlypontja a Balkánra és a Fekete-tenger térségére helyeződik át. A hőmérséklet 10-15 fokkal is elmaradhat a sokéves átlagtól, ami május elején rendkívül ritka jelenség. Péntek és szombat hajnalban a hőmérséklet tartósan, több fokkal is fagypont alá zuhanhat.
Ez a balkáni országok szőlészeteiben és gyümölcsöseiben jelentős, akár katasztrofális károkkal fenyeget.
A helyzetet súlyosbítja, hogy az április eleji 20-25 fokos meleg hatására a növényzet idő előtt fejlődésnek indult. A hideghullám így a fagyra leginkább érzékeny virágzási fázisban éri a kultúrákat.
A következő hétvégére a helyzet Törökországban is drámaivá válik. A fagyos sarkvidéki levegő és a jóval melegebb kelet-mediterrán légtömegek találkozása intenzív ciklonképződést idézhet elő, amelyet erős szél, kiterjedt csapadék és havazás kísérhet. A Közép-anatóliai-fennsíkon, így Ankara térségében is havazás várható. Bizonyos területeken akár a 30 centimétert is meghaladhatja a május első napjaiban lehulló friss hó vastagsága. A hőmérséklet 14-18 fokkal zuhanhat a sokéves átlag alá. A derült, szélcsendes éjszakákon a hajnali minimumok akár -5 Celsius-fok alá is süllyedhetnek. A közép-törökországi és balkáni gyümölcs-, illetve diótermelők számára ez a drasztikus hidegbetörés
akár teljes terméskiesést is okozhat.
