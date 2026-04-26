Tátott szájjal nézi Európa, ahogyan kizsebelik, miközben karnyújtásnyira a megoldás

Bár az EU évről évre bebizonyítja, hogy az egyik éltanulója az áramtermelés kizöldítésének, az ezzel járó kihívásokkal nehezen kűzd meg. Egy friss elemzés szerint az unió a villamos energiájának több mint kétharmadát már karbonmentes forrásból állította elő 2025-ben, de mellette továbbra is magas áramszámláktól és külső energiaforrás-függőségtől szenved, miközben ott van az orra előtt a megoldás. Magyarország is kettős életet él: miközben az idő egy részében napkirályként tetszeleg, addig az éjjel beköszöntével visszatér az import és fosszilis rémálom.

Vállalati Energiamenedzsment 2026 Energiabeszerzés, tárolás, menedzsment és mindezek finanszírozása. Egyetlen nap, rengeteg aktuális téma és a piac legmeghatározóbb szereplői. További részletek: Információ és jelentkezés

A jó, a rossz és a csúf

Van mire büszkének lenni. Az EMBER energetikai agytröszt legfrissebb, 2026-os globális villamosenergia-szektort vizsgáló jelentése szerint az EU áramigénye tavaly csak 0,5 százalékkal nőtt, viszont ezt a többletigényt a napenergia 20 százalékos, a szélerőművek pedig 6 százalékos kapacitásbővülése önmagukban ki tudta elégíteni.

A képet árnyalja, hogy az uniós áramigény 2025-ben is 3,6 százalékkal a 2019-es szint alatt maradt - tehát a fosszilis és a megújuló termelés mérlegének átbillenésében részben a szinte mozdulatlan kereslet is közrejátszik.

Különösen bámulatra méltó, hogy a fosszilis termelés részesedése 29 százalékra csökkent (2021‑ben még 37 százalék volt), és

Ha a karbonmentes nukleáris energiát is ide vesszük, akkor az áramtermelésben a tiszta források aránya már elérte a 71 százalékot.

Az Európai Unió, Európa tágabb régiója és a világ áramtermelési forrásainak százalékos megoszlása.

Ezzel az eredménnyel az EU lett az éltanuló a globális "hogyan zöldítsük ki az áramtermelést" iskolában. A tagállamok ezt úgy tudták elérni, hogy 2025‑ben a széntermelés 5 százalékkal esett vissza (-14 TWh), miközben a gáztermelés 8 százalékkal nőtt. Ez részben amiatt van, mert a vízenergiából nyert árammennyiség 12 százalékkal zuhant tavaly a kevés csapadék miatt - ami idén is okozhat gondot - ezért több gáz kellett ahhoz, hogy az ellátás egyensúlyban maradjon.

A gázimport költsége 32 milliárd euróra emelkedett, ami 16 százalékos növekedés 2024-hez képest.

Az emissziós trendek is beszédesek. Az uniós villamosenergia‑szektor egy főre jutó kibocsátása az elmúlt 15 évben majdnem a felére csökkent. A szén súlya folyamatosan olvad: 19 uniós tagállam ma már 5 százalék alatti részesedéssel vagy teljesen szénmentesen termel áramot, miután Írország 2025 júniusában, Finnország pedig 2025 áprilisában bezárta utolsó szénerőművét.

Közben az EU továbbra is nukleáris nagyhatalom: a jelentés szerint a kontinens áramának 23 %-át atomerőművek adják

– ez több mint kétszerese a világátlagnak.

Az EU villamosenergia-termelésének évközi változásai terawattórában (TWh).

Az unió sikerei ellenére sok dologgal küzd egyszerre. A jelentés kiemeli, hogy a gázfüggőség továbbra is sérülékenységet jelent: bár 2027‑re teljes importtilalom lép életbe az orosz gázra,

a pótlást egyre inkább az amerikai LNG szállítmányok biztosítják, ami új geopolitikai kitettséget teremt.

A közel-keleti háború nyomán megugró LNG‑árak arra figyelmeztetnek, hogy az EU bár történelmi léptékben dekarbonizál, továbbra is vissza van kötve a globális fosszilis piacok hullámzásához.

Egy kis fun fact: a jelentést szerint a 2025-ös globális napenergia-növekedés, 636 TWh, nagyobb volt annál, mint amennyi áramot a Hormuzi-szoroson áthaladó teljes éves LNG-exportból gáztüzelésű erőművekben elő lehetett volna állítani (kb. 550 TWh). Vagyis csak az újonnan telepített napelemek éves termelése már önmagában felülmúlta a teljes Hormuzon áthaladó földgáz egy évnyi áramtermelési potenciálját.

Tehát a képet adott: az Európai Unió legnagyobb lehetősége saját energiafüggetlenségének javítására a helyben megtermelt, megújulókon (és atomenergián) alapuló energiarendszer kialakítása.

Magyarország: napenergia‑szuperhatalom délben, gáz és atomerőmű éjjel

Magyarországról is találunk nagyon érdekes adatokat a jelentésben. 2025‑ben a napenergia az ország villamosenergia‑termelésének 27 százalékát adta, ami világszinten is kiemelkedő. Globálisan mindössze egy másik ország, Chile van hazánk nyomában 25 százalékos teljesítménnyel. Az uniós mezőnyben a 20 százalék feletti klub is csupán ötfős: Magyarország, Ciprus, Görögország, Spanyolország és Hollandia. Magyar szemmel különösen beszédes, hogy ebben a társaságban egy közép-európai ország tud egy lapon szerepelni a Földközi-tenger menti országokkal – lényegében dél-európai besugárzás nélkül.

Ráadásul egy másik megdöbbentő adat, hogy 2025 júniusában, órás keresleti adatokat vizsgálva volt olyan időpillanat Magyarországon, amikor

a villamosenergia-kereslet 91 százalékát fedezték a napelemek.

A napenergia részesedése a villamosenergia-keresletből a kiemelt hónapok óráira lebontva (2025).

Mindez azt jelenti, hogy nappal az áramfogyasztás jelentős részét már tiszta forrásból is el tudjuk látni akkor, ha megfelelő időjárási körülmények vannak. De mi van ellenkező esetben?

A magyar áramhálózat még mindig nagyon kiszolgáltatott akkor, amikor nem süt a nap vagy éjjel van.

A hazai villamosenergia‑rendszer stabilitását továbbra is

a Paksi Atomerőmű és

a földgáz alapú erőművek biztosítják.

A paksi blokkok az áramtermelés közel felét adják, ami miatt Magyarország kibocsátása alacsony, miközben a gáz részaránya is 36 százalék körül alakul.

A jelentés egy igen fontos jelenségre is felhívja a figyelmet. A napenergia meredek felfutásával párhuzamosan jelentősen megugrott a negatív villamosenergia-árak előfordulása az európai piacokon, emiatt pedig minden korábbinál nagyobb arányban kell a rendszerirányítónak a naperőművek termelését leszabályoznia.

Lényegében ez azt jelenti, hogy

a napsütésből elérhető energiapotenciál egy jelentős részét a kukába dobjuk,

mert nem tudunk vele mit kezdeni. A jelenség hátterében egyszerre áll az alaperőművi — elsősorban szén- és részben atomerőművi — blokkok korlátozott terheléslekövetési képessége, valamint a tárolókapacitás érzékelhető lemaradása a napelemes beépítés üteméhez képest.

A szűk keresztmetszet, amin sok minden múlik

De érkezik a felmentő sereg: a jelentés szerint az EU 2025-ben mintegy 15 GWh új ipari méretű akkumulátor-kapacitást kapcsolt a hálózatra – ez globális szinten rekord ütem, abszolút értékben mégis csak arra elég, hogy

az év során hozzáadott új szolár-termelés 9–14 százalékát tolja át a déli csúcsból az esti órákra.

A globális napenergia-termelés növekedésének és az új akkumulátoros energiatároló-kapacitások kiépülésének viszonya.

Ezzel szemben Chile 76 százalékon, Ausztrália 53 százalékon, az Egyesült Államok pedig nagyjából 20 százalékon áll ugyanebben a mutatóban – vagyis egy 20 milliós dél-amerikai gazdaság nagyságrendekkel nagyobb arányban képes kezelni a napenergia napközbeni többletét, mint a 450 milliós Európai Unió. A kontraszt annál is beszédesebb, mert itt nem technológiai fölényről van szó: ugyanazokat a lítium-ion rendszereket építik, ugyanazokon a globális szállítói láncokon át, csak máshogy időzítik és ösztönzik a beruházásokat.

Tehát a következő évek globális versenyének egyik fő kérdése nem az lesz, hogy melyik ország telepít még több nap- vagy szélerőművet, hanem hogy

melyik ország építi ki először azt a rugalmas, tároláson és hálózatfejlesztésen alapuló infrastruktúrát, amely a "nappali áramot éjszakaivá tudja alakítani".

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images