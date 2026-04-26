Tátott szájjal nézi Európa, ahogyan kizsebelik, miközben karnyújtásnyira a megoldás

A jó, a rossz és a csúf
Van mire büszkének lenni. Az EMBER energetikai agytröszt legfrissebb, 2026-os globális villamosenergia-szektort vizsgáló jelentése szerint az EU áramigénye tavaly csak 0,5 százalékkal nőtt, viszont ezt a többletigényt a napenergia 20 százalékos, a szélerőművek pedig 6 százalékos kapacitásbővülése önmagukban ki tudta elégíteni.
A képet árnyalja, hogy az uniós áramigény 2025-ben is 3,6 százalékkal a 2019-es szint alatt maradt - tehát a fosszilis és a megújuló termelés mérlegének átbillenésében részben a szinte mozdulatlan kereslet is közrejátszik.
Különösen bámulatra méltó, hogy a fosszilis termelés részesedése 29 százalékra csökkent (2021‑ben még 37 százalék volt), és
Ha a karbonmentes nukleáris energiát is ide vesszük, akkor az áramtermelésben a tiszta források aránya már elérte a 71 százalékot.
Ezzel az eredménnyel az EU lett az éltanuló a globális "hogyan zöldítsük ki az áramtermelést" iskolában. A tagállamok ezt úgy tudták elérni, hogy 2025‑ben a széntermelés 5 százalékkal esett vissza (-14 TWh), miközben a gáztermelés 8 százalékkal nőtt. Ez részben amiatt van, mert a vízenergiából nyert árammennyiség 12 százalékkal zuhant tavaly a kevés csapadék miatt - ami idén is okozhat gondot - ezért több gáz kellett ahhoz, hogy az ellátás egyensúlyban maradjon.
A gázimport költsége 32 milliárd euróra emelkedett, ami 16 százalékos növekedés 2024-hez képest.
Az emissziós trendek is beszédesek. Az uniós villamosenergia‑szektor egy főre jutó kibocsátása az elmúlt 15 évben majdnem a felére csökkent. A szén súlya folyamatosan olvad: 19 uniós tagállam ma már 5 százalék alatti részesedéssel vagy teljesen szénmentesen termel áramot, miután Írország 2025 júniusában, Finnország pedig 2025 áprilisában bezárta utolsó szénerőművét.
Közben az EU továbbra is nukleáris nagyhatalom: a jelentés szerint a kontinens áramának 23 %-át atomerőművek adják
– ez több mint kétszerese a világátlagnak.
Az unió sikerei ellenére sok dologgal küzd egyszerre. A jelentés kiemeli, hogy a gázfüggőség továbbra is sérülékenységet jelent: bár 2027‑re teljes importtilalom lép életbe az orosz gázra,
a pótlást egyre inkább az amerikai LNG szállítmányok biztosítják, ami új geopolitikai kitettséget teremt.
A közel-keleti háború nyomán megugró LNG‑árak arra figyelmeztetnek, hogy az EU bár történelmi léptékben dekarbonizál, továbbra is vissza van kötve a globális fosszilis piacok hullámzásához.
Egy kis fun fact: a jelentést szerint a 2025-ös globális napenergia-növekedés, 636 TWh, nagyobb volt annál, mint amennyi áramot a Hormuzi-szoroson áthaladó teljes éves LNG-exportból gáztüzelésű erőművekben elő lehetett volna állítani (kb. 550 TWh). Vagyis csak az újonnan telepített napelemek éves termelése már önmagában felülmúlta a teljes Hormuzon áthaladó földgáz egy évnyi áramtermelési potenciálját.
Tehát a képet adott: az Európai Unió legnagyobb lehetősége saját energiafüggetlenségének javítására a helyben megtermelt, megújulókon (és atomenergián) alapuló energiarendszer kialakítása.
Magyarország: napenergia‑szuperhatalom délben, gáz és atomerőmű éjjel
Magyarországról is találunk nagyon érdekes adatokat a jelentésben. 2025‑ben a napenergia az ország villamosenergia‑termelésének 27 százalékát adta, ami világszinten is kiemelkedő. Globálisan mindössze egy másik ország, Chile van hazánk nyomában 25 százalékos teljesítménnyel. Az uniós mezőnyben a 20 százalék feletti klub is csupán ötfős: Magyarország, Ciprus, Görögország, Spanyolország és Hollandia. Magyar szemmel különösen beszédes, hogy ebben a társaságban egy közép-európai ország tud egy lapon szerepelni a Földközi-tenger menti országokkal – lényegében dél-európai besugárzás nélkül.
Ráadásul egy másik megdöbbentő adat, hogy 2025 júniusában, órás keresleti adatokat vizsgálva volt olyan időpillanat Magyarországon, amikor
a villamosenergia-kereslet 91 százalékát fedezték a napelemek.
Mindez azt jelenti, hogy nappal az áramfogyasztás jelentős részét már tiszta forrásból is el tudjuk látni akkor, ha megfelelő időjárási körülmények vannak. De mi van ellenkező esetben?
A magyar áramhálózat még mindig nagyon kiszolgáltatott akkor, amikor nem süt a nap vagy éjjel van.
A hazai villamosenergia‑rendszer stabilitását továbbra is
- a Paksi Atomerőmű és
- a földgáz alapú erőművek biztosítják.
A paksi blokkok az áramtermelés közel felét adják, ami miatt Magyarország kibocsátása alacsony, miközben a gáz részaránya is 36 százalék körül alakul.
A jelentés egy igen fontos jelenségre is felhívja a figyelmet. A napenergia meredek felfutásával párhuzamosan jelentősen megugrott a negatív villamosenergia-árak előfordulása az európai piacokon, emiatt pedig minden korábbinál nagyobb arányban kell a rendszerirányítónak a naperőművek termelését leszabályoznia.
Lényegében ez azt jelenti, hogy
a napsütésből elérhető energiapotenciál egy jelentős részét a kukába dobjuk,
mert nem tudunk vele mit kezdeni. A jelenség hátterében egyszerre áll az alaperőművi — elsősorban szén- és részben atomerőművi — blokkok korlátozott terheléslekövetési képessége, valamint a tárolókapacitás érzékelhető lemaradása a napelemes beépítés üteméhez képest.
A szűk keresztmetszet, amin sok minden múlik
De érkezik a felmentő sereg: a jelentés szerint az EU 2025-ben mintegy 15 GWh új ipari méretű akkumulátor-kapacitást kapcsolt a hálózatra – ez globális szinten rekord ütem, abszolút értékben mégis csak arra elég, hogy
az év során hozzáadott új szolár-termelés 9–14 százalékát tolja át a déli csúcsból az esti órákra.
Ezzel szemben Chile 76 százalékon, Ausztrália 53 százalékon, az Egyesült Államok pedig nagyjából 20 százalékon áll ugyanebben a mutatóban – vagyis egy 20 milliós dél-amerikai gazdaság nagyságrendekkel nagyobb arányban képes kezelni a napenergia napközbeni többletét, mint a 450 milliós Európai Unió. A kontraszt annál is beszédesebb, mert itt nem technológiai fölényről van szó: ugyanazokat a lítium-ion rendszereket építik, ugyanazokon a globális szállítói láncokon át, csak máshogy időzítik és ösztönzik a beruházásokat.
Tehát a következő évek globális versenyének egyik fő kérdése nem az lesz, hogy melyik ország telepít még több nap- vagy szélerőművet, hanem hogy
melyik ország építi ki először azt a rugalmas, tároláson és hálózatfejlesztésen alapuló infrastruktúrát, amely a "nappali áramot éjszakaivá tudja alakítani".
Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images
