Újabb fideszes politikus döntött úgy, hogy nem veszi fel a mandátumát

Bánki a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében erősítette meg a visszavonulásáról szóló híreket. Közölte, hogy családjával egyeztetve a hátrébb lépés mellett döntött. A háttérből azonban továbbra is segíteni kívánja politikai közösségét. A politikus önkritikusan fogalmazott a bejegyzésben.

Szerinte az elmúlt 16 év kormányzása során elkényelmesedtek, és elmaradtak a fejlődést szolgáló belső viták.

Emellett úgy látja, hogy a legutóbbi választáson rossz stratégiával és üzenetekkel fordultak a szavazókhoz. Úgy véli, 56 évesen eljött az ideje, hogy átadja helyét a fiatalabb, bizonyítási vággyal és küzdeni akarással teli generációnak.

A lépés némileg váratlan annak fényében, hogy a választás másnapján közzétett videójában még kőkemény ellenzéki munkát ígért. Akkor azt hangsúlyozta, hogy "egy Bánki sosem adja fel". A politikus 1989-ben, 19 évesen alapítója volt a Fidesz mohácsi szervezetének. Ezt követően 1998 óta folyamatosan tagja volt az Országgyűlésnek, csupán egy kétéves európai parlamenti kitérő jelentett kivételt. Parlamenti pályafutása során a Gazdasági Bizottságot is vezette.

Bánki neve az elmúlt években a pécsi Volvo-botrány és a Magyar Nemzeti Bank alapítványai körüli visszásságok kapcsán került leginkább a köztudatba. Hozzá köthető a fideszes korszak egyik legismertebb jogi húzása is. 2016-ban ő nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely kimondta volna, hogy az MNB alapítványainak juttatott pénz "elveszíti közvagyon jellegét". A javaslat célja az volt, hogy a már jogerős bírósági ítéletek ellenére is eltitkolják a költéseket a nyilvánosság elől.

Nem ő az egyetlen vezető kormánypárti politikus, aki nem ül be az új Országgyűlésbe. Orbán Viktor mellett lemondott listás mandátumáról Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke is. Ő nemrég a pártvezetésről is le akart mondani, de az elnökség ezt nem fogadta el. Hasonlóan döntött Latorcai János parlamenti alelnök és Soltész Miklós államtitkár is. A visszalépő politikusok helyére a kormánypártok a korábban leadott, 279 fős választási listájukról bárkit delegálhatnak a parlamentbe.

