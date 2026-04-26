Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események

Szombaton Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, és nem ül be az Országgyűlésbe. Orbán ugyanakkor jelezte, hogy a Fidesz elnöki posztját megtartaná, amennyiben a párt kongresszusa továbbra is támogatja ebben.
A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át.
A történtek kapcsán Török Gábor úgy fogalmazott: a Fidesz és vezetése egyelőre nincs abban az állapotban, hogy teljes mértékben feldolgozza a választási vereség súlyát, illetve alkalmazkodjon a megváltozott politikai környezethez.
KDNP és generációváltás
Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem veszik fel parlamenti mandátumukat. Latorcai János megerősítette, hogy a párton belül tudatos fiatalítás zajlik, amelynek részeként egyes vezetők háttérbe léphetnek. Semjén Zsolt korábban a választási vereség után felajánlotta lemondását a KDNP elnöki posztjáról, azonban ezt a párt elnöksége nem fogadta el. Ennek ellenére ő maga is a generációváltás és a politikai megújulás szükségességét hangsúlyozta.
Kulcsszerepben Orbán Anita
Szombaton az is kiderült, hogy Orbán Anita nemcsak külügyminiszterként irányítja majd Magyarország diplomáciáját, hanem miniszterelnök-helyettesi pozíciót is betölt. Feladatköre így túlmutat a klasszikus külpolitikai szerepen: szükség esetén a kormányfő teljes körű helyettesítéséért is felel.
A héten a kormányalakítás előrehaladtával már 12 miniszter neve is ismertté vált:
- Miniszterelnök: Magyar Péter
- Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint
- Pénzügyminiszter: Kármán András
- Külügyminiszter: Orbán Anita
- Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
- Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
- Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
- Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit
- Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
- Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
- Vidék- és településfejlesztési miniszter: Lőrincz Viktória
- Szociális- és családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos
- Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid
