Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. Hasonló bejelentés Kósa Lajos alelnöktől is érkezett az este. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.
Rendkívüli bejelentés jött a Fidesz alelnökétől – Nem veszi át a mandátumát és nem indul a tisztújító kongresszuson Kósa Lajos

A választási kudarc miatt nem veszi át mandátumát és nem is indul a Fidesz tisztújító kongresszusán Kósa Lajos, a Fidesz jelenlegi alelnöke.

Olyat lépett a magyar nagyváros, amire a rendszerváltás óta nem volt példa: fókuszban a levegőben és talajban lévő káros anyagok

Felterjesztési jogával élve jogszabály-módosításra sarkallja az Országgyűlést több ipari eredetű, egészségre káros anyag levegőterheltségi és felszín alatti vízi határértékének előírásában a győri közgyűlés - tudatta közösségi oldalán vasárnap a város polgármestere.

Megszólalt az Európai Bizottság a magyar EU-pénzekről – erre jutottak a tárgyaláson

Újabb részleteket közölt az Európai Bizottság a hétvégén, a Tisza Párt képviselőivel folytatott tárgyalásokról, megnevezve a felek közötti konszenzusos álláspontot. Az uniós források hazahozatala érdekében Magyar Péter leendő miniszterelnök már a jövő héten Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel, az uniós végrehajtó testület elnökével tárgyaljon.

Kapitány István az innováció fontosságáról posztolt

Magyarország gazdaságát a Tisza-kormány tudásra, kreativitásra, az életképes és versenyképes ötletekre építi, mert ebben rejlik a hosszú távú és fenntartható siker titka - hangsúlyozta Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán vasárnap.

A szellemi tulajdon világnapja alkalmából írt bejegyzésében Kapitány István kiemelte: ez a nap annak az értéknek az ünnepe, amely a gazdaság egyik legerősebb motorja.

Az ötletek, találmányok, márkák és kreatív alkotások védelme az alkotók érdeke, ugyanakkor az egész ország jövőjének alapja

- fejtette ki.

Ahol a tudás és az innováció biztonságban van, ott bátrabban születnek új megoldások, versenyképesebb vállalkozások és magasabb hozzáadott értékű munkahelyek. A szellemi tulajdon tisztelete erősíti a befektetői bizalmat, gyorsítja a technológiai fejlődést, és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország ne csak követője, hanem alakítója legyen a globális gazdasági folyamatoknak - írta Kapitány István.

(MTI)

Brüsszelbe utazik Magyar Péter

Szerdán Brüsszelbe utazik Magyar Péter és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról.

Nincs elvesztegetni való időnk

- írta Magyar Péter a Facebookon.

Újabb fideszes politikus döntött úgy, hogy nem veszi fel a mandátumát

Orbán Viktorhoz, Semjén Zsolthoz és több más kormánypárti politikushoz hasonlóan Bánki Erik, a Fidesz régi motoros képviselője sem veszi fel parlamenti mandátumát. A politikus 36 év után visszavonul az élvonalbeli politizálástól. Döntését a párt elkényelmesedésével és az elhibázott kampánystratégiával indokolta - írta meg a Telex.

Magyar Péter Olaszországba utazik

Magyar Péter Május 5-én Olaszországba utazik, és részt veszek a Riviera Nemzetközi Filmfesztiválon, amelyen többek között bemutatják a Tavaszi szél című dokumentumfilmet.

A Tavaszi szél lett a valaha volt legnézettebb magyar dokumentumfilm a mozikban, valamint 2 nap alatt 3,3 millióan tekintették meg a YT-on és két hete vezeti az HBO nézettségi listáját.

- írja a Facebookon.

Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események

Szombaton Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, és nem ül be az Országgyűlésbe. Orbán ugyanakkor jelezte, hogy a Fidesz elnöki posztját megtartaná, amennyiben a párt kongresszusa továbbra is támogatja ebben.

A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át.

A történtek kapcsán Török Gábor úgy fogalmazott: a Fidesz és vezetése egyelőre nincs abban az állapotban, hogy teljes mértékben feldolgozza a választási vereség súlyát, illetve alkalmazkodjon a megváltozott politikai környezethez.

KDNP és generációváltás

Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem veszik fel parlamenti mandátumukat. Latorcai János megerősítette, hogy a párton belül tudatos fiatalítás zajlik, amelynek részeként egyes vezetők háttérbe léphetnek. Semjén Zsolt korábban a választási vereség után felajánlotta lemondását a KDNP elnöki posztjáról, azonban ezt a párt elnöksége nem fogadta el. Ennek ellenére ő maga is a generációváltás és a politikai megújulás szükségességét hangsúlyozta.

Kulcsszerepben Orbán Anita

Szombaton az is kiderült, hogy Orbán Anita nemcsak külügyminiszterként irányítja majd Magyarország diplomáciáját, hanem miniszterelnök-helyettesi pozíciót is betölt. Feladatköre így túlmutat a klasszikus külpolitikai szerepen: szükség esetén a kormányfő teljes körű helyettesítéséért is felel.

A héten a kormányalakítás előrehaladtával már 12 miniszter neve is ismertté vált:

  • Miniszterelnök: Magyar Péter
  • Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint
  • Pénzügyminiszter: Kármán András
  • Külügyminiszter: Orbán Anita
  • Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
  • Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
  • Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
  • Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit
  • Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
  • Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
  • Vidék- és településfejlesztési miniszter: Lőrincz Viktória
  • Szociális- és családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos
  • Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid

Választás 2026: Itt vannak a Tisza-kormány leendő miniszterei

Pénteken újabb nevek derültek ki a leendő Tisza-kormány miniszterei közül, Magyar Péter bejelentette a gyermek- és oktatási miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, és az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztérium vezetőjét is, ezzel már 12 miniszter neve ismert a 16 fős leendő kabinetből. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a fennmaradó négy miniszteri hely várományosait jövő héten ismerhetjük meg. Cikkünk folyamatosan frissül a szombati közéleti hírekkel.

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

