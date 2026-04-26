Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Magyar Péter Brüsszelbe utazik

Szombaton Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, és nem ül be az Országgyűlésbe. Orbán ugyanakkor jelezte, hogy a Fidesz elnöki posztját megtartaná, amennyiben a párt kongresszusa továbbra is támogatja ebben.

A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át.

A történtek kapcsán Török Gábor úgy fogalmazott: a Fidesz és vezetése egyelőre nincs abban az állapotban, hogy teljes mértékben feldolgozza a választási vereség súlyát, illetve alkalmazkodjon a megváltozott politikai környezethez.

KDNP és generációváltás

Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem veszik fel parlamenti mandátumukat. Latorcai János megerősítette, hogy a párton belül tudatos fiatalítás zajlik, amelynek részeként egyes vezetők háttérbe léphetnek. Semjén Zsolt korábban a választási vereség után felajánlotta lemondását a KDNP elnöki posztjáról, azonban ezt a párt elnöksége nem fogadta el. Ennek ellenére ő maga is a generációváltás és a politikai megújulás szükségességét hangsúlyozta.

Kulcsszerepben Orbán Anita

Szombaton az is kiderült, hogy Orbán Anita nemcsak külügyminiszterként irányítja majd Magyarország diplomáciáját, hanem miniszterelnök-helyettesi pozíciót is betölt. Feladatköre így túlmutat a klasszikus külpolitikai szerepen: szükség esetén a kormányfő teljes körű helyettesítéséért is felel.

A héten a kormányalakítás előrehaladtával már 12 miniszter neve is ismertté vált:

Miniszterelnök: Magyar Péter

Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint

Pénzügyminiszter: Kármán András

Külügyminiszter: Orbán Anita

Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István

Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László

Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs

Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit

Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt

Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz

Vidék- és településfejlesztési miniszter: Lőrincz Viktória

Szociális- és családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos

Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid

