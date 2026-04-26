Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Magyar Péter Brüsszelbe utazik
Gazdaság

Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.
Brüsszelbe utazik Magyar Péter

Szerdán Brüsszelbe utazik Magyar Péter és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról.

Nincs elvesztegetni való időnk

- írta Magyar Péter a Facebookon.

Újabb fideszes politikus döntött úgy, hogy nem veszi fel a mandátumát

Orbán Viktorhoz, Semjén Zsolthoz és több más kormánypárti politikushoz hasonlóan Bánki Erik, a Fidesz régi motoros képviselője sem veszi fel parlamenti mandátumát. A politikus 36 év után visszavonul az élvonalbeli politizálástól. Döntését a párt elkényelmesedésével és az elhibázott kampánystratégiával indokolta - írta meg a Telex.

Magyar Péter Olaszországba utazik

Magyar Péter Május 5-én Olaszországba utazik, és részt veszek a Riviera Nemzetközi Filmfesztiválon, amelyen többek között bemutatják a Tavaszi szél című dokumentumfilmet.

A Tavaszi szél lett a valaha volt legnézettebb magyar dokumentumfilm a mozikban, valamint 2 nap alatt 3,3 millióan tekintették meg a YT-on és két hete vezeti az HBO nézettségi listáját.

- írja a Facebookon.

Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események

Szombaton Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, és nem ül be az Országgyűlésbe. Orbán ugyanakkor jelezte, hogy a Fidesz elnöki posztját megtartaná, amennyiben a párt kongresszusa továbbra is támogatja ebben.

A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át.

A történtek kapcsán Török Gábor úgy fogalmazott: a Fidesz és vezetése egyelőre nincs abban az állapotban, hogy teljes mértékben feldolgozza a választási vereség súlyát, illetve alkalmazkodjon a megváltozott politikai környezethez.

KDNP és generációváltás

Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem veszik fel parlamenti mandátumukat. Latorcai János megerősítette, hogy a párton belül tudatos fiatalítás zajlik, amelynek részeként egyes vezetők háttérbe léphetnek. Semjén Zsolt korábban a választási vereség után felajánlotta lemondását a KDNP elnöki posztjáról, azonban ezt a párt elnöksége nem fogadta el. Ennek ellenére ő maga is a generációváltás és a politikai megújulás szükségességét hangsúlyozta.

Kulcsszerepben Orbán Anita

Szombaton az is kiderült, hogy Orbán Anita nemcsak külügyminiszterként irányítja majd Magyarország diplomáciáját, hanem miniszterelnök-helyettesi pozíciót is betölt. Feladatköre így túlmutat a klasszikus külpolitikai szerepen: szükség esetén a kormányfő teljes körű helyettesítéséért is felel.

A héten a kormányalakítás előrehaladtával már 12 miniszter neve is ismertté vált:

  • Miniszterelnök: Magyar Péter
  • Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint
  • Pénzügyminiszter: Kármán András
  • Külügyminiszter: Orbán Anita
  • Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
  • Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
  • Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
  • Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit
  • Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
  • Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
  • Vidék- és településfejlesztési miniszter: Lőrincz Viktória
  • Szociális- és családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos
  • Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid

Címlapkép forrása: EU

Választás 2026: Itt vannak a Tisza-kormány leendő miniszterei

Pénteken újabb nevek derültek ki a leendő Tisza-kormány miniszterei közül, Magyar Péter bejelentette a gyermek- és oktatási miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, és az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztérium vezetőjét is, ezzel már 12 miniszter neve ismert a 16 fős leendő kabinetből. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a fennmaradó négy miniszteri hely várományosait jövő héten ismerhetjük meg. Cikkünk folyamatosan frissül a szombati közéleti hírekkel.

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

