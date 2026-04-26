  • Megjelenítés
Washingtoni lövöldözés: megszólalt Ursula von der Leyen
Gazdaság

MTI
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en közzétett vasárnapi bejegyzésében megkönnyebbülésének adott hangot, amiért Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump és a Fehér Házi tudósítók vacsorájának minden résztvevője biztonságban van a washingtoni lövöldözést követően.

Hangsúlyozta:

az erőszaknak nincs helye a politikában,

és köszönetet mondott a rendőrség és a beavatkozó egységek gyors fellépéséért.

Szombaton lövések dördültek el Washingtonban a hagyományos Fehér Házi tudósítók vacsoráján, amelyen az amerikai elnök és a kormány számos tagja is részt vett. A helyszíni beszámolók szerint a kiemelt személyek védelméért felelős Titkos Szolgálat őrizetbe vette a gyanúsítottat. A lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg.

Még több Gazdaság

A rendezvényt egy washingtoni szálloda báltermében tartották szigorú biztonsági intézkedések mellett. A zsúfolt teremből a lövések eldördülése után a kormány tagjait és a védett személyeket azonnal kimenekítették, a vendégeket később evakuálták.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nagy gondok vannak az Audinál, drasztikus lépésekre szánta el magát a cég
A magyar rezsicsökkentést sem pártolja a terv, amivel Brüsszel átlép a saját árnyékán
Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility