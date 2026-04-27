Átrendeződik a magyar gabonapiac: teljesen új felállás jöhet

A hazai terménypiac jelenleg kettészakadt. Az őszi vetésű kalászosoknál, például a búzánál és az árpánál tartós túlkínálat alakult ki.

A búza áthúzódó készlete várhatóan az egymillió tonnát is meghaladja. A gazdák a korábbi évek jó tapasztalatai alapján sokáig visszatartották a terményt a magasabb árak reményében. Romló likviditási helyzetük és a véges raktárkapacitások miatt azonban ez a stratégia ma már egyre nehezebben tartható. A belföldi igényeken felüli felesleget ráadásul erős nemzetközi versenyben kell értékesíteni, megküzdve többek között az olcsó ukrán, román és orosz áruval. Ha a hagyományos európai felvevőpiacok – mint Olaszország vagy Ausztria – nem tudják felszívni ezt a mennyiséget, akkor a fekete-tengeri kikötők felé kell nyitni.

Ez a lépés viszont várhatóan jóval alacsonyabb felvásárlási árakat eredményez.

A tavaszi vetésű növényeknél ezzel szemben a hiány diktálja a feltételeket. A sorozatos aszályok miatt a kukorica vetésterülete drasztikusan lecsökkent, hazánk pedig nettó exportőrből importőrré vált. Az időjárási bizonytalanságok a kereskedelmi gyakorlatot is átírták. Míg néhány éve a termelők már télen elkezdték a határidős értékesítést, ma a szélsőségek miatt sokan a betakarításig kivárnak. Ilyen körülmények között ugyanis gyakran még maga a várható termésmennyiség is megjósolhatatlan.

Az egyre nehezebb termesztési körülmények miatt a gazdák alternatívákat keresnek. A napraforgó vetésterülete mára elérte az agronómiai maximumot, és a szárazságtűrőbbnek tartott cirok sem bizonyult minden problémát megoldó csodanövénynek. Sokan emiatt az őszi takarmányborsó felé fordultak, amelynek termőterülete egyetlen év alatt 15 ezer hektárról 40 ezer hektárra ugrott.

A piac azonban egyelőre nincs felkészülve a 2026-ra várható, akár 140 ezer tonnás termés befogadására, ami hamarosan újabb értékesítési nehézségeket okozhat.

A klímaváltozás hatásai az európai élvonalba tartozó hazai vetőmag-előállítást is érzékenyen érintik. A hibrid vetőmagok előállítása visszaesett, a kalászosok vetőmagtermesztése pedig egyre inkább a biztosabb hozamot garantáló, öntözött területekre szorul vissza.

A tömegtermékek piacán a felvásárlási árakat elsősorban a globális kereslet-kínálati viszonyok és a forint-euró árfolyam alakulása határozza meg.

Bár az exportpiacokon az európai ellátási láncok átrendeződése, valamint a lengyel és ukrán áruk betörése miatt rendkívül szoros a verseny, a jó minőségű, prémium kategóriás terményekben továbbra is komoly piaci potenciál rejlik. Ebben az egyre komplexebb és kockázatosabb piaci környezetben felértékelődik a kereskedők szerepe, valamint az üzleti bizalom. A hazai gabonapiacról régi szereplők vonulnak ki, helyüket pedig újak veszik át. A jövőben azok a stabil pénzügyi és nemzetközi tulajdonosi háttérrel rendelkező cégek tudnak sikeresek lenni, amelyek nem csupán az adásvételre fókuszálnak, hanem hosszú távú partnerséget építenek. Ezek a vállalatok folyamatos piaci információkkal és kiszámíthatósággal segítik a gazdákat a nehéz döntések meghozatalában.

