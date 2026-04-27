Belobbant az inflációs félelem, mégis a dolgozók húzhatják a rövidebbet

Az Európai Központi Bank (EKB) hétfőn közzétett, több mint tízezer vállalatot felölelő felmérése szerint az euróövezeti cégek rövid távon az infláció megugrására számítanak az iráni háború miatt. A hosszabb távú várakozások azonban stabilak maradtak, a bérnövekedési kilátások pedig mérséklődtek. A válaszadók nettó 16 százaléka a nyereségesség csökkenését várja az adott negyedévben

Az energiaárak drasztikus emelkedése közepette az EKB kiemelt figyelmet fordít a vállalati reakciókra. A jegybank ugyanis készen áll a kamatemelésre, amint az energiaársokk beépül a bérekbe vagy a hosszabb távú inflációs várakozásokba. A hétfői adatok azonban egyelőre nem mutatják ezen másodkörös hatások jeleit, ami megnyugvást hozhat a csütörtöki kamatdöntő ülés előtt.

Az egyéves inflációs várakozás három hónap alatt 2,6-ról 3,0 százalékra ugrott, a három- és ötéves horizonton viszont nem történt változás.

Itt fontos megjegyezni, hogy a felmérés a háború kitörése előtti és utáni válaszokat egyaránt tartalmazza.

A béremelési várakozások ahelyett, hogy emelkedtek volna, inkább mérséklődtek. A vállalatok 2,8 százalékos bérnövekedésre számítanak a három hónappal korábbi 3,1 százalékkal szemben. Az EKB szerint a közel-keleti háború ugyan jelentősen növelte a cégek eladási árakra és termelési költségekre vonatkozó várakozásait, a bérkilátásokat azonban nem befolyásolta. Ez azzal magyarázható, hogy az euróövezet gyengébb munkaerőpiaci helyzetben nézett szembe ezzel az inflációs időszakkal, ami korlátozza a munkavállalók alkuerejét.

A vállalatok arra számítanak, hogy termelési és beszerzési költségeik – beleértve az energiát is – 5,8 százalékkal nőnek, miközben eladási áraikat csak 3,5 százalékkal tudják emelni.

Ennek következtében a válaszadók nettó 16 százaléka a nyereségesség csökkenését várja az adott negyedévben.

Az adatok összességében azt az általános piaci várakozást erősítik, hogy az EKB az április 30-i ülésén változatlanul hagyja az irányadó kamatot. A jegybank korábban jelezte, hogy nem siet a monetáris kondíciók módosításával. A piacok így nagyrészt már kiárazták az áprilisi kamatemelés lehetőségét, bár az év közepére továbbra is számítanak egy ilyen lépésre.

Forrás: Reuters

