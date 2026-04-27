Belobbant az inflációs félelem, mégis a dolgozók húzhatják a rövidebbet

Az energiaárak drasztikus emelkedése közepette az EKB kiemelt figyelmet fordít a vállalati reakciókra. A jegybank ugyanis készen áll a kamatemelésre, amint az energiaársokk beépül a bérekbe vagy a hosszabb távú inflációs várakozásokba. A hétfői adatok azonban egyelőre nem mutatják ezen másodkörös hatások jeleit, ami megnyugvást hozhat a csütörtöki kamatdöntő ülés előtt.
Az egyéves inflációs várakozás három hónap alatt 2,6-ról 3,0 százalékra ugrott, a három- és ötéves horizonton viszont nem történt változás.
Itt fontos megjegyezni, hogy a felmérés a háború kitörése előtti és utáni válaszokat egyaránt tartalmazza.
A béremelési várakozások ahelyett, hogy emelkedtek volna, inkább mérséklődtek. A vállalatok 2,8 százalékos bérnövekedésre számítanak a három hónappal korábbi 3,1 százalékkal szemben. Az EKB szerint a közel-keleti háború ugyan jelentősen növelte a cégek eladási árakra és termelési költségekre vonatkozó várakozásait, a bérkilátásokat azonban nem befolyásolta. Ez azzal magyarázható, hogy az euróövezet gyengébb munkaerőpiaci helyzetben nézett szembe ezzel az inflációs időszakkal, ami korlátozza a munkavállalók alkuerejét.
A vállalatok arra számítanak, hogy termelési és beszerzési költségeik – beleértve az energiát is – 5,8 százalékkal nőnek, miközben eladási áraikat csak 3,5 százalékkal tudják emelni.
Ennek következtében a válaszadók nettó 16 százaléka a nyereségesség csökkenését várja az adott negyedévben.
Az adatok összességében azt az általános piaci várakozást erősítik, hogy az EKB az április 30-i ülésén változatlanul hagyja az irányadó kamatot. A jegybank korábban jelezte, hogy nem siet a monetáris kondíciók módosításával. A piacok így nagyrészt már kiárazták az áprilisi kamatemelés lehetőségét, bár az év közepére továbbra is számítanak egy ilyen lépésre.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump szerint a Fehér Ház biztonságos
Károly király látogatása nagyon fontos.
Kifutott a tengerre a 65 ezer tonnás monstrum: lopakodókkal és drónokkal a fedélzetén készül valami nagyra a katonai szövetség
Újra bevetésen a Királyi Haditengerészet büszkesége.
Így válasszunk zöldépület-minősítést 2026-ban: mutatjuk, milyen új változások lépnek életbe
Zöld átmenet az európai és hazai ingatlanpiacon.
Győzött a lakossági nyomás? A CTP szerint távozik az akkumulátortárolás Érd határáról
Az alvállalkozó azonban nem tud róla, hogy az érintett tevékenység vagy raktár áthelyezésre kerülne.
Váratlan fordulat a fegyverkezésben: óriások helyett egy apró startup szállítja az amerikaiak legújabb csúcsfegyverét
Már jövőre új játékot kaphatnak az F-18-asok.
Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek
Reagált arra, hogy vagyonmenekítés zajlik.
Megszólalt a kormány Orbán Viktor utazásáról az Egyesült Államokba
A leváltott kormányfő egyetlen célból repül a tengerentúlra.
A műanyag kényelme mögötti láthatatlan költség – Sokba kerülhet az egyszer használatos eszközök világa
A műanyag az egész életünket átszövi.
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?