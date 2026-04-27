Elégették a kampánypénzt, az ötödét sem tudják visszafizetni

A szervezetnek azért kell visszafizetnie a választási kampányra felvett állami támogatást, mert az országgyűlési választáson nem érték el az egyszázalékos parlamenti küszöböt.

A fennálló kötelezettségből eddig alig valamivel több mint 126 millió forintot sikerült előteremteniük.

Tóth-Benedek Csanád elnökségi tag elmondta, hogy a tartozás rendezésének elmaradása esetén a NAV felszámolási eljárást indít ellenük. Amennyiben az eljárás végén is marad fennmaradó adósság, azt a hatóság a párt vezetőin és a választáson indult egyéni jelölteken hajthatja be. A Kutyapárt elsődleges célja, hogy a jelöltek személyes anyagi felelősségre vonását mindenképpen elkerülje.

A befizetésre a Magyar Államkincstár hivatalos felszólításától számítva tizenöt napjuk lesz, de az értesítés egyelőre még nem érkezett meg.

A nemrég közzétett kampányelszámolásból kiderül, hogy az összeg jelentős részét:

mintegy 225 millió forintot hirdetésekre fordították .

. Ezt követte a Rózsa Sándor Népi Kampánypénz Tékozló Alap, amelyen keresztül 160 millió forintot osztottak szét különböző karitatív, városfejlesztési és zöldprojektekre .

. Emellett 40 millió forintot bérekre, 20 milliót pedig rendezvényekre költöttek.

Bár a lehetséges kimenetelek között a párt jogutód nélküli megszűnése is valós veszélyként szerepel, a vezetés és a szimpatizánsok mindent megtesznek ennek elkerüléséért. Kiemelték, hogy a Kutyapárt korábban is képes volt állami finanszírozás nélkül működni. A jövőben ismét a civil bázisra, a magánadományokra és az önkéntesek munkájára kívánnak támaszkodni. Céljuk, hogy a történtekből tanulva egy erősebb és stabilabb közösséget építsenek fel.

Címlapkép: Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezető pártigazgatója a párt eredményváró rendezvényén a budapesti Metro Club Theatre-ben 2026. április 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán