Elképesztő áramárakat hozott a hétvége Magyarországon, kiakadtak a mutatók

Hatalmas mínuszokat hozott a hétvégi jóidő az európai villamosenergia-árakban. A nap- és szélerőművek kiugró termelése és a visszafogott hétvégi kereslet együttesen akár mínusz 500 eurós megawattóránkénti árat is eredményezett a napon belüli kereskedésben - írta a Montel.
Németországban, Franciaországban és Magyarországon egyaránt mínusz 400 euró/MWh alá estek a napon belüli árak április 27-én, vasárnap. A jelenség fő oka a napsütéses, szeles hétvége volt, amikor a megújuló energiaforrások termelése messze meghaladta a keresletet.

Ezzel párhuzamosan a szabályozható erőművek egyre inkább kivonulnak a piacról, mert nagyon lecsökkentek az elérhető bevételek. és negatív árak mellett inkább egyszerűen nem termelnek

- mutatott rá Jean-Paul Harreman, a Montel EnAppSys igazgatója.

Németországban a villamos energia ára a 14:00 és 14:15 közötti negyedórában mínusz 480,01 euró/MWh-ra zuhant. A napenergia-termelés ebben az időszakban 40,6 GW-ot ért el, miközben az összfogyasztás mindössze 43,5 GW volt.

A szél- és napenergiával nem fedezett kereslet így alig 2,4 GW-ra csökkent.

Franciaországban a másnapi átlagár mínusz 40,83 euró/MWh-ra süllyedt, ami 2013 júniusa óta a legalacsonyabb érték. A mélypontot itt is a 14 órai szállítási sávban regisztrálták, mínusz 412,55 euró/MWh-val. A kereslet 37,83 GW-on állt, amely 1,89 GW-tal maradt el a szezonális átlagtól.

Magyarországra rátérve, a másnapi piacon az áram ára mínusz 19,00 euró/MWh-ra esett vasárnapra, ami 2024 májusa óta a legalacsonyabb szint. A napon belüli volatilitás rendkívüli mértékű volt. A legalacsonyabb és a legmagasabb óránkénti ár közötti különbség elérte a 651,78 euró/MWh-t.

A 13:00 és 15:00 közötti sávban az ár a kereskedési rendszer által megengedett abszolút minimumra, mínusz 500 euró/MWh-ra zuhant

- a nap folyamán összesen kilenc órás termék zárt negatív tartományban.

A hétvégi alacsony hazai kereslet mellett a naperőművi termelés egy része export, ami jelentős kiadást jelent ilyenkor Magyarországnak.

Magyarországi másnapi órás áramárak 2026.04.26-án (bal oldal kereskedett mennyiség, jobb oldal ár euró/MWh-ban). Forrás: HUPX

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

