Elképesztő áramárakat hozott a hétvége Magyarországon, kiakadtak a mutatók

Németországban, Franciaországban és Magyarországon egyaránt mínusz 400 euró/MWh alá estek a napon belüli árak április 27-én, vasárnap. A jelenség fő oka a napsütéses, szeles hétvége volt, amikor a megújuló energiaforrások termelése messze meghaladta a keresletet.
Ezzel párhuzamosan a szabályozható erőművek egyre inkább kivonulnak a piacról, mert nagyon lecsökkentek az elérhető bevételek. és negatív árak mellett inkább egyszerűen nem termelnek
- mutatott rá Jean-Paul Harreman, a Montel EnAppSys igazgatója.
Spring is here! As expected the Sunday is a bit more extreme than the Saturday. With sunshine and some wind across Europe, we were expecting negative prices. Although who would have thought they’d go this deep?Also, don't forget to join us for our free webinar on the 28th of… pic.twitter.com/8Xa7RqJ98W https://t.co/8Xa7RqJ98W— Montel Analytics (@MontelAnalytics) April 25, 2026
Németországban a villamos energia ára a 14:00 és 14:15 közötti negyedórában mínusz 480,01 euró/MWh-ra zuhant. A napenergia-termelés ebben az időszakban 40,6 GW-ot ért el, miközben az összfogyasztás mindössze 43,5 GW volt.
A szél- és napenergiával nem fedezett kereslet így alig 2,4 GW-ra csökkent.
Franciaországban a másnapi átlagár mínusz 40,83 euró/MWh-ra süllyedt, ami 2013 júniusa óta a legalacsonyabb érték. A mélypontot itt is a 14 órai szállítási sávban regisztrálták, mínusz 412,55 euró/MWh-val. A kereslet 37,83 GW-on állt, amely 1,89 GW-tal maradt el a szezonális átlagtól.
Magyarországra rátérve, a másnapi piacon az áram ára mínusz 19,00 euró/MWh-ra esett vasárnapra, ami 2024 májusa óta a legalacsonyabb szint. A napon belüli volatilitás rendkívüli mértékű volt. A legalacsonyabb és a legmagasabb óránkénti ár közötti különbség elérte a 651,78 euró/MWh-t.
A 13:00 és 15:00 közötti sávban az ár a kereskedési rendszer által megengedett abszolút minimumra, mínusz 500 euró/MWh-ra zuhant
- a nap folyamán összesen kilenc órás termék zárt negatív tartományban.
A hétvégi alacsony hazai kereslet mellett a naperőművi termelés egy része export, ami jelentős kiadást jelent ilyenkor Magyarországnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
