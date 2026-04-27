Friss kutatás: nincs olyan, hogy biztonságos alkoholfogyasztási szint

Az Alcohol című szaklapban megjelent tanulmányban 45 egészséges, 22 és 70 év közötti felnőttet vizsgáltak. Olyan alanyokat választottak, akiknél nem állt fenn alkoholfogyasztási zavar. A résztvevőket korábbi ivási szokásaikról kérdezték, majd az adatokat MRI-felvételekkel vetették össze. A vizsgálatok során megmérték az agykéreg vastagságát és térfogatát, továbbá 27 résztvevő esetében az agyi perfúziót, vagyis a szöveti vérellátást is.
Az eredmények szerint a magasabb alkoholfogyasztás csökkent agyi vérellátással és vékonyabb agykéreggel járt együtt. Ez azért lényeges, mert az agykéregben zajlanak a magasabb rendű kognitív folyamatok. Fontos kiemelni, hogy ezek az összefüggések olyan embereknél is kimutathatók voltak, akik a nemzetközileg elfogadott, alacsony kockázatúnak tekintett szint alatt maradtak.
Ez a határ férfiaknál havi 60, nőknél pedig havi 30 standard ital.
Egy standard ital nagyjából 14 gramm tiszta etanolnak felel meg. Ez a gyakorlatban egy üveg sörrel, egy kis pohár borral vagy egy feles röviditallal egyenértékű.
Az életkor is számít
A kutatók arra is rámutattak, hogy az alkoholfogyasztás és az életkor együttesen, egymást erősítve hat az agyi mutatókra. Az eredmények arra utalnak, hogy még az alkalmi italozás hatásai is összeadódhatnak az évek során.
Az agykéreg vastagságánál is erősebb összefüggést figyeltek meg a vérellátás esetében. Ez arra utal, hogy az alkohol elsősorban a keringésre hat, és ez csak közvetetten vezet az agyszövet károsodásához. Az agy számára a megfelelő vérellátás létfontosságú az oxigén- és tápanyagszállítás, valamint a salakanyagok eltávolítása szempontjából. A kutatók szerint az egyik legvalószínűbb háttérmechanizmus az oxidatív stressz, amelyhez az alkohol bizonyítottan hozzájárul.
A tanulmánynak azonban vannak bizonyos korlátai
Mivel keresztmetszeti kutatásról van szó, az eredmények közvetlen ok-okozati kapcsolatot nem bizonyítanak. Emellett az ivási szokásokat a résztvevők önbevallása alapján rögzítették, továbbá az étrend és a testmozgás hatását sem vették figyelembe. Az eredmények mindezek ellenére jól illeszkednek abba a szélesedő tudományos trendbe, amely
megkérdőjelezi a biztonságos alkoholfogyasztási szint létezését.
Az idén frissített amerikai táplálkozási ajánlások sem határoznak meg konkrét napi felső határt. Ehelyett csupán annyit javasolnak, hogy az emberek "igyanak kevesebb alkoholt a jobb általános egészség érdekében".
Évek óta nem látott roham indult: tömegesen tagadják meg a katonai szolgálatot Európa legerősebb országában
Már most sikerült elérni a tavalyi számokat.
Váratlanul leraktak egy békeajánlatot Trump asztalára: ez lehet a megoldás a háború lezárására?
Nem oldódik meg a fő konfliktus Amerika és Teherán közt, de legalább a fegyverek elhallgatnak.
Sinkó Ottó: az 56-os forradalomhoz és a vasfüggöny lebontásához mérhető Magyar Péter győzelme
A Videoton társ-vezérigazgatója nyilatkozott a Portfolio-nak.
Három olyan döntés jön a héten, ami eldöntheti a forint és a befektetések sorsát
Hiába ér véget munkaszüneti nappal, nagyon mozgalmas lesz a hét.
Őrizetbe vették a Fidesz szegedi elnökét - Költségvetési csalás a gyanú
Hazatérésekor a reptéren már várták a rendőrök.
Büszkélkednek az oroszok: olyan szövetségest találtak, amelyik egyedül erősebb, mint egész Európa
Közben a KBSZSZ-tagok teljesen cserben hagyták Moszkvát.
Guardian: Ausztrián keresztül menekítik pénzüket a kormányközeli milliárdosok - Vannak, akik Amerikába indulnak
A brit lap szerint sokan azt remélik, Trump MAGA-mozgalma talál nekik helyet.
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
Közel kétszer annyi nő nyugdíját emelné meg a 120 ezres minimum, mint férfiét
Mivel Magyarországon a nők átlagosan alacsonyabb nyugdíjból élnek, mint a férfiak, ráadásul a KSH adatai szerint szinte minden ellátási kategóriában többségben vannak, nem meglepő, hogy a l
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.