Friss kutatás: nincs olyan, hogy biztonságos alkoholfogyasztási szint

Az Alcohol című szaklapban megjelent tanulmányban 45 egészséges, 22 és 70 év közötti felnőttet vizsgáltak. Olyan alanyokat választottak, akiknél nem állt fenn alkoholfogyasztási zavar. A résztvevőket korábbi ivási szokásaikról kérdezték, majd az adatokat MRI-felvételekkel vetették össze. A vizsgálatok során megmérték az agykéreg vastagságát és térfogatát, továbbá 27 résztvevő esetében az agyi perfúziót, vagyis a szöveti vérellátást is.

Az eredmények szerint a magasabb alkoholfogyasztás csökkent agyi vérellátással és vékonyabb agykéreggel járt együtt. Ez azért lényeges, mert az agykéregben zajlanak a magasabb rendű kognitív folyamatok. Fontos kiemelni, hogy ezek az összefüggések olyan embereknél is kimutathatók voltak, akik a nemzetközileg elfogadott, alacsony kockázatúnak tekintett szint alatt maradtak.

Ez a határ férfiaknál havi 60, nőknél pedig havi 30 standard ital.

Egy standard ital nagyjából 14 gramm tiszta etanolnak felel meg. Ez a gyakorlatban egy üveg sörrel, egy kis pohár borral vagy egy feles röviditallal egyenértékű.

Az életkor is számít

A kutatók arra is rámutattak, hogy az alkoholfogyasztás és az életkor együttesen, egymást erősítve hat az agyi mutatókra. Az eredmények arra utalnak, hogy még az alkalmi italozás hatásai is összeadódhatnak az évek során.

Az agykéreg vastagságánál is erősebb összefüggést figyeltek meg a vérellátás esetében. Ez arra utal, hogy az alkohol elsősorban a keringésre hat, és ez csak közvetetten vezet az agyszövet károsodásához. Az agy számára a megfelelő vérellátás létfontosságú az oxigén- és tápanyagszállítás, valamint a salakanyagok eltávolítása szempontjából. A kutatók szerint az egyik legvalószínűbb háttérmechanizmus az oxidatív stressz, amelyhez az alkohol bizonyítottan hozzájárul.

A tanulmánynak azonban vannak bizonyos korlátai

Mivel keresztmetszeti kutatásról van szó, az eredmények közvetlen ok-okozati kapcsolatot nem bizonyítanak. Emellett az ivási szokásokat a résztvevők önbevallása alapján rögzítették, továbbá az étrend és a testmozgás hatását sem vették figyelembe. Az eredmények mindezek ellenére jól illeszkednek abba a szélesedő tudományos trendbe, amely

megkérdőjelezi a biztonságos alkoholfogyasztási szint létezését.

Az idén frissített amerikai táplálkozási ajánlások sem határoznak meg konkrét napi felső határt. Ehelyett csupán annyit javasolnak, hogy az emberek "igyanak kevesebb alkoholt a jobb általános egészség érdekében".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images