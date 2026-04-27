Győzött a lakossági nyomás? A CTP szerint távozik az akkumulátortárolás a XXII. kerület–Érd határáról

Ahogy arról beszámoltunk, a Budapest XXII. kerülete és Érd határán épülő CTP-logisztikai bázis körül azért alakult ki komoly lakossági és önkormányzati feszültség, mert a lakóövezetektől és a Duna-parti, részben Natura 2000-hez köthető védett területek közelében akkumulátoripari jellegű tevékenység gyanúja merült fel.
A vitát erősítette, hogy Gondi Ferenc, a CTP magyarországi hálózatának vezetője április közepén még a Portfolio-nak is tagadta az MTSC Hungary Kft.-vel való bármilyen kapcsolatot, majd egy későbbi lakossági fórumon már elismerte: a helyszínen alvállalkozóként jelen van a cég, amely állítása szerint kész akkumulátormodulokon roncsolásmentes minőségellenőrzést végez, szétszerelés és vegyszerhasználat nélkül.
A Portfolio megkeresésére az MTSC korábban azt közölte, az érdi CTParkban működő telephelyét hivatalos fióktelepként szeretné bejegyeztetni, az eljárás folyamatban van, ezt egy 2026. április 2-i önkormányzati helyszíni ellenőrzés dokumentumai is rögzítik. A cég szerint a tevékenységük nem tartozik sem az EKHE, sem a Seveso III. hatálya alá, vagyis véleményük szerint a végzett munka nem olyan jellegű és kockázatú, nem veszélyes anyagokkal járó tevékenység, amely miatt külön, szigorú iparbiztonsági/környezetvédelmi engedélyezési eljárások alá kellene esniük.
Arra ugyanakkor nem válaszoltak, a minőségellenőrzésen fennakadt akkumulátormodulokat hogyan kezelik, mekkora mennyiséget tárolnak, illetve mekkora a napi be- és kiszállítás volumene – ezekre sem az MTSC, sem a bérlő NXT Logis Kft. nem reagált.
A CTP azt állítja, költözik az akkuraktár
Április 27-én, hétfőn reggel a CTP bejelentette, hogy az NXT Kft. elviszi az akkumulátor raktárat Érd mellől. Közleményüket – kérésükre – változtatás nélkül közöljük:
"A CTP, amely Európa egyik legnagyobb logisztikai ingatlan fejlesztője bejelenti, hogy eleget tesz Érd és Budafok-Tétény lakói kérésének és a bérlő elviszi az akkumulátor raktárat a CTPark Budapest–Érd logisztikai parkból.
Az elmúlt napokban a figyelem középpontjába került a Budafok-Tétény és Érd határában található CTPark Budapest-Érd logisztikai központ, amelynek bérlője a csarnokban akkumulátor tárolást végez.
A szomszédos kerületben, illetve Érden lakók egyértelművé tették, hogy – bár a raktárakban nincs veszélyes anyag tárolás, kizárólag akkumulátorok tárolását és szoftveres tesztelését végzik – azt szeretnék, ha a területen nem folyna ilyen jellegű tevékenység sem. „Meghallottuk, megértettük és tiszteletben tartjuk az emberek kérését.” – mondta el Gondi Ferenc, a CTP ügyvezetője – „Ezért haladéktalanul tárgyalást kezdtünk a bérlővel, aki nyitott arra, hogy elvigye az akkumulátor-tárolási tevékenységet a CTPark Budapest–Érd logisztikai parkból, ehhez még egyeztetni fog az érintett polgármesterekkel. Továbbra is elkötelezettek vagyunk Érd és Budafok-Tétény lakossága felé, és szeretnénk hozzájárulni a terület fejlődéséhez. Megígérem, hogy a CTPark Budapest–Érd logisztikai parkban a jövőben nem lesz akkumulátorral kapcsolatos tevékenység.”
A CTP versenytárgyalásos eljárás nyerteseként 2024 májusában szerezte meg a 70 hektáros telek tulajdonjogát, hogy a piaci igényekhez és gazdasági trendekhez igazodva a következő tíz évben egy modern, fenntartható, európai színvonalú, a térség gazdasági fejlődését támogató logisztikai parkot hozzon létre. A vállalat 2025 januárjában kezdte meg az új CTPark Budapest-Érd fejlesztését, a komplexum teljes kiépülését követően összesen mintegy 250 000 négyzetméternyi fenntartható A-kategóriás területet biztosít majd.
A CTPark Budapest-Érd épületei fenntartható technológiákat alkalmaznak, mint energiatakarékos LED-világítás, napelemek és zöldhomlokzatok. A CTP 2,5 hektárnyi új véderdőt is telepített a Duna mentén a Natura 2000 puffer zónájának növelése érdekében a Magyar Kertörökség Alapítvánnyal kötött stratégiai partnerség keretein belül."
Az alvállalkozó nem tud róla, hogy a raktár áthelyezésre kerülne
Április 27-én kerestük a csarnokban alvállalkozóként jelen lévő MTSC Hungary Kft.-t, amely a Portfolio-val közölte, nincs tudomásuk arról, hogy az érintett tevékenység vagy raktár áthelyezésre kerülne, mint írták:
Jelenleg nincs konkrét terv a telephely vagy a tevékenység áthelyezésére.
Több csatornán is próbáltuk elérni az NXT Kft.-t is, hogy válaszoljanak kérdéseinkre, többek között arra voltunk kíváncsiak, megerősítik-e, hogy az akkumulátorok tárolása valóban megszűnik a CTPark Budapest–Érd csarnokban, hova kerül át az akkumulátortárolás, felmerült-e bármilyen olyan forgatókönyv, hogy az akkumulátorokkal kapcsolatos tevékenység részben folytatódjon a telephelyen úgy, hogy a minőségellenőrzést/tesztelést (pl. szoftveres tesztelés) kivennék, de a tárolás vagy egyes logisztikai lépések maradnának. Kerestük az MTSC Hungary Kft.-t is, cikkünk megjelenéséig ugyanakkor nem kaptunk választ.
Címlapkép forrása: Portfolio
