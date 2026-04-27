Három olyan döntés jön a héten, ami eldöntheti a forint és a befektetések sorsát

A közel-keleti konfliktus és az energiapiaci feszültségek mellett a héten a makroadatok vehetik át a főszerepet: csütörtökön érkezik az első negyedéves amerikai, az euróövezeti és a magyar GDP-adat is, ami gyorsan átárazhatja a részvény- és devizapiaci várakozásokat. Befektetői szemmel még ennél is nagyobb tétje van a három kamatdöntésnek (MNB, Fed, majd EKB), mert a jegybankok kommunikációja egyszerre mozgathatja a hozamokat, a dollárt, az eurót és a forintot. A sűrű menetrend miatt érdemes fokozott volatilitásra és hirtelen trendfordulókra készülni – ezek a döntések könnyen meghatározhatják a következő hetek befektetési irányait a tőzsdéken és a devizapiacon is. Mutatjuk mire, és hogyan kell készülni!

Az elmúlt héten a piacok hangulatát továbbra is a közel-keleti háborúval kapcsolatos fejlemények, valamint a kibontakozó energiaválsággal kapcsolatos félelmek határozták meg a világon. Emellett Magyarországon egyre nagyobb figyelem irányult Magyar Péter leendő miniszterelnök kormányalakításával kapcsolatos fejleményekre.

Kedvezőtlen fejlemény, hogy az amerikai–iráni békefolyamat lendülete a hét végére megtört: bár a tűzszünet egyelőre megállította a teljes körű harcokat, Washington és Teherán álláspontja nem közeledett érdemben. Irán a tengeri blokád feloldását követeli a tárgyalások megkezdése előtt, Donald Trump amerikai elnök pedig lemondta Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner tervezett iszlámábádi útját, mert szerinte az iráni ajánlat ugyan javult, de továbbra sem elégséges.

A bizonytalanságot fokozta, hogy Izrael közben újabb csapásokat rendelt el Hezbollah-célpontok ellen Libanonban.