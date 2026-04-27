Hatalmas apanázst veszít el a Fidesz, óriási pénz kerül át a Tisza Párthoz

A parlamenti erőviszonyok átrendeződése alapjaiban írja át a pártok finanszírozását: míg a választási vereséget szenvedő Fidesz több százmilliós havi forráskiesésre készülhet, addig a Tisza Párt frakciója milliárdos nagyságrendű állami támogatáshoz jut. Emellett hatalmas emberállománynak is munkát kereshetnek a leváltott kormánypártok. Magyar Péter ugyanakkor már most jelezte, hogy a rendszer átalakítására készülnek, ami rövid távon tovább növelheti a bizonytalanságot a parlamenti finanszírozásban.

Az új Országgyűlés május 9-i megalakulásával jelentősen átrendeződik a parlamenti frakciók finanszírozása, amely közvetlenül a képviselőcsoportok méretéhez igazodik. A választási eredmények következtében a korábban domináns Fidesz-frakció jelentős forráscsökkenéssel szembesül:

a kormánypárt a Telex számításai szerint havi több mint 575 millió forinttal kevesebb állami támogatásra számíthat.

A parlamentbe nagy létszámmal bekerülő Tisza Párt frakciója számottevő költségvetési forráshoz jut, havi szinten legalább 1,13 milliárd forint állami támogatással gazdálkodhat.

A jelenlegi finanszírozási rendszer tehát mechanikusan követi a parlamenti erőviszonyokat, ami gyors és nagymértékű költségvetési átrendeződést eredményez.

De a pártoknak járó pénzek osztásának jövője ugyanakkor bizonytalan, mivel a Tisza Párt vezetése a szabályok módosítását helyezte kilátásba. Magyar Péter leendő miniszterelnök több nyilatkozatában jelezte, hogy csökkentenék a képviselők és a frakciók állami támogatását, különösen az alapfizetésen felüli juttatásokat.

A jelenlegi rendszerben a képviselők a tiszteletdíjukon túl jelentős, akár havi 10 millió forintot elérő kiegészítő támogatásokhoz jutnak különböző jogcímeken, például lakhatásra, irodabérlésre vagy egyéb költségekre.

A Tisza Párt álláspontja szerint ezek egy része közvetetten pártfinanszírozási célokat is szolgált, mivel a képviselők lemondhattak a keretük egy részéről a frakció javára.

A képviselői juttatási rendszer részletei alapján a parlamenti munka jelentős infrastruktúrát és költségkeretet igényel. Az alap tiszteletdíj 2026-ban bruttó 2,18 millió forint, amely a különböző tisztségekkel jelentősen növekedhet: például az Országgyűlés elnöke közel 5,9 millió forintot, a frakcióvezetők több mint 4,3 millió forintot keresnek havonta.

Emellett minden képviselő havi 7,2 millió forintos keretből finanszírozhat asszisztenseket, legfeljebb 763 800 forintig lakhatási támogatást vehet igénybe, valamint akár 2,2 millió forintos irodabérleti keret áll rendelkezésére. Ezeken felül további juttatások – például mobiltelefon-keret, üzemanyagkártya, technikai eszközök – egészítik ki a rendszert, amely összességében jelentős állami ráfordítást jelent képviselőnként.

A frakciók működési költségvetése még ennél is nagyobb tételeket jelent:

a jelenlegi szabályok szerint a Tisza Párt 141 fős frakciója havi 1,129 milliárd forintból gazdálkodhat,

míg a Fidesz 44 fős frakciója 364 millió forintot,

a KDNP 8 fős képviselőcsoportja 82,8 millió forintot,

a Mi Hazánk pedig 6 fővel mintegy 90 millió forintot kap.

Éves szinten a Tisza frakció költségvetése meghaladja a 13,5 milliárd forintot, amelyhez még hozzáadódhatnak a képviselőktől átcsoportosított források is. A frakciók támogatása több elemből áll, beleértve a működési, bér- és jutalomkereteket, valamint jelentős mozgásteret biztosít az egyes tételek közötti átcsoportosításra.

A finanszírozási különbségek a foglalkoztatási lehetőségekben is megjelennek.

A Tisza Párt frakciója legfeljebb 221 alkalmazottat foglalkoztathat, havi több mint 643 millió forintos bérkerettel, míg a Fidesz esetében ez 69 főre és mintegy 200 millió forintra csökken.

A KDNP és a Mi Hazánk ennél kisebb létszám- és költségkerettel működik. A választási eredmények következtében a Fidesz és a KDNP jelentős leépítésre kényszerül: a két frakció összesen több mint 661 millió forint havi forrást veszít, és az alkalmazotti létszámuk is drasztikusan csökken. Ezzel szemben a Tisza Pártnak rövid idő alatt kell felépítenie egy több száz fős szakmai apparátust, amely képes támogatni a megnövekedett törvényalkotási és kormányzati feladatokat.

Címlapkép: Such György, az Országgyűlés Hivatalának fõigazgatója (k) az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítő tárgyalásán az Országházban 2026. április 21-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert