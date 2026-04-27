Ismert nevek esnek is a Fidesz frakciójából

A május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a 199 fős parlamenten belül a Fidesz 44, a KDNP pedig 8 mandátummal rendelkezik.
Mivel a pártszövetség tizenhat évnyi kétharmados kormányzás után ellenzékbe került, a pártvezetés a frakciók teljes újratervezése mellett döntött. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábban jelezte, hogy a megváltozott helyzetben másfajta képességekkel rendelkező képviselőkre van szükség. Ő maga a parlamenti munka helyett a nemzeti oldal újjászervezésére fókuszál.
A választási kudarc nyomán többen a visszavonulás mellett döntöttek. Kósa Lajos és Bánki Erik is jelezte, hogy a politikai felelősséget vállalva nem veszik át a mandátumukat. Rajtuk kívül nem ül be a parlamentbe Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Selmeczi Gabriella és Semjén Zsolt sem. A rendszerváltás utáni első parlamentből így egyedül Németh Zsolt folytatja a munkát.
Bár a Fidesz hivatalos névsorát még nem közölték, a hétfői egyeztetések alapján Szijjártó Péter és Lázár János mellett beül a frakcióba többek között Orbán Balázs, Kocsis Máté, Szentkirályi Alexandra, Bóka János és Vitályos Eszter is. Új arcként csatlakozik a képviselőcsoporthoz Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó, valamint Szűcs Gábor, a Megafon véleményvezére.
A KDNP hivatalosan is bejelentett, nyolcfős frakcióját Rétvári Bence vezeti, helyettesei pedig Juhász Hajnalka és Nacsa Lőrinc lesznek. A képviselőcsoportban helyet kapott még Hargitai János, Latorcai Csaba, Máthé Zsuzsa, Seszták Miklós és Simicskó István.
A mandátumok elosztásánál a pártvezetésnek viszonylag tág mozgástere volt. A tíz egyéni választókerületben győztes képviselőnek mindenképpen fel kell vennie a mandátumát az időközi választások elkerülése érdekében. A pártlistáról bejutó 42 politikus esetében azonban a vezetés bárkit behívhatott a tavaszi, 279 fős országos listáról, hiszen a sorrend már nem számított.
Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a személyi cserékkel egy olyan képviselőcsoport felállítása volt a cél, amely egyszerre szimbolizálja a megújulást, de emellett rendelkezik a megfelelő kormányzati és szakpolitikai tapasztalattal. Erre szükség is lesz, hiszen az elmúlt másfél évtized kényelmes többsége után a képviselőknek egy teljesen új helyzethez kell alkalmazkodniuk. Mostantól egy aktív ellenzéki szerepkörben kell helytállniuk a parlamenti viták során.
