Jean Pisani-Ferry: A világ Donald Trump után

Amikor Mark Carney kanadai miniszterelnök az év elején úgy fogalmazott, hogy a világ „egy törés, nem pedig egy átmenet kellős közepén van”, azt a valóságot írta le, amelyet a legtöbb kormány csak lassan fogadott el. Az 1944 óta uralkodó nemzetközi gazdasági rend végleg megszűnt. A kérdés most az, mi következik ezután.

A válasz továbbra sem egyértelmű. A kialakuló helyzet számos jellemzője azonban már most biztos, és ezeknek kellene irányt mutatniuk abban, hogy Európa és a világ középhatalmai miként navigáljanak ebben az új környezetben.

Először is, a Bretton Woods-i rendszer többé már nem egy működő horgony.

Törékenysége a 2008-as pénzügyi válság során derült ki, és a Covid-járvány egyenlőtlen következményeinek kezelésének elmulasztása még inkább aláásta legitimitását. A döntő csapás azonban belülről érkezett: az Egyesült Államok, a rendszer horgonya és fő tervezője, negligálja. A visszaeső multilateralizmus és a globális szerepéről lemondó amerikai kormányzat kombinációja helyrehozhatatlan törést okozott.