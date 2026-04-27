Két hét csend után először szólalt meg Lázár János

A Képviselői Irodaház előtt nyilatkozó Orbán Viktort az RTL arról kérdezte, hogy korábbi ígérete ellenére miért nem mondott le a pártelnökségről a súlyos vereség után. A leköszönő miniszterelnök kitérő választ adott. Hangsúlyozta, hogy

a végső döntéseket a héten ülésező országos választmány hozza meg.

Azt azonban megerősítette, hogy nem veszi át a parlamenti mandátumát. Lépését azzal indokolta, hogy jelenleg másra van szükség.

A szintén nyilatkozó Lázár János távozó építési és közlekedési miniszter egyértelművé tette, hogy nem indul a Fidesz elnöki székéért.

Úgy fogalmazott, a pártot továbbra is Orbán Viktor vezeti majd. Hozzátette ugyanakkor: a jövőben derül majd ki, hogy vele meg tud-e újulni a politikai közösség. Lázár elmondta, hogy átveszi a mandátumát, de csak egy évig tervezi a parlamenti munkát. Ebben az időszakban a volt kormánypárt belső megújulását szeretné segíteni.

Az új Országgyűlésben a Fidesz 52 képviselővel lesz jelen, közülük 42-en pártlistáról, 10-en pedig egyéni választókerületből jutottak be. Azt már korábban bejelentette Gulyás Gergely, aki a jövőben a Fidesz frakcióvezetője lesz, hogy 25 listás képviselő nem kérte a mandátumát és átadta másnak.

Címlapkép forrása: Portfolio