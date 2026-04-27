Kiderült az igazság az agyunk működéséről: olyat vettek észre a magyar kutatók, ami mindent megváltoztat

Magyar kutatók részvételével egy olyan áttörést jelentő eljárást fejlesztettek ki, amely elsőként teszi lehetővé a folyamatosan mozgó, pulzáló agy idegsejtjeinek valós idejű, rendkívül pontos megfigyelését. A mesterséges intelligenciával támogatott 3D-s képstabilizációs technológia éber állapotban lévő állatoknál már bizonyított. A jövőben pedig emberi agyműtétek során is forradalmasíthatja az orvosi diagnosztikát.

A Neuron című rangos tudományos folyóiratban megjelent tanulmány Rózsa Balázs (BrainVisionCenter, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) és Losonczy Attila (UT Southwestern Medical Center) vezetésével mutatja be az új módszert. A hazai Femtonics Kft. és a BrainVisionCenter együttműködésében megalkotott eszköz gyakorlatilag egy szupergyors 3D-s képstabilizátorként működik. Mivel az agy a légzés és a szívverés miatt folyamatosan mozog, a korábbi technológiákkal nehéz volt éles méréseket végezni.

Az új rendszer azonban a másodperc tízezred része alatt újrapozicionálja magát. Ezzel a sebességgel azonnal korrigálja az agyszövet elmozdulásait.

A módszer egyik legfontosabb újítása, hogy az agyba juttatott mesterséges jelölőanyagok helyett magukat az idegsejteket használja referenciapontként a mozgás követéséhez. Ez a megközelítés sokkal biztonságosabb, hiszen nem okoz immunreakciót, és nem károsítja a szöveteket. Emellett a kutatók túlléptek a korábban alkalmazott, időben elmosódott képet adó technológián. Új, genetikai alapú feszültségszenzorokat kombináltak a rendkívül gyors lézeres szkenneléssel. Így korábban sosem látott részletességgel tudják egyszerre vizsgálni az agy elektromos változásait és a sejtek reakcióit éber, mozgó állatokban.

A technológia segítségével a tudósok fontos felfedezéseket tettek az agy működésével kapcsolatban. Bebizonyították, hogy az idegsejtek fához hasonló, elágazó nyúlványai, a dendritek bizonyos esetekben független processzorként, önálló számítási egységként működnek. Továbbá kiderült, hogy ezen elágazások bonyolult szerkezete és elektromos tulajdonsága egyaránt befolyásolja az információ terjedését. Mindez jelentősen árnyalja az idegsejtek működéséről alkotott eddigi tudásunkat.

Rózsa Balázs BrainVisionCenter, alapító, tudományos Igazgató Dr. Rózsa Balázs párhuzamosan végzett két egyetemet. A Semmelweis Egyetemen szerzett summa cum laude orvosi diplomát 1999-ben, majd az ELTE-n fizikus diplomát 2001-ben. 2007- ben pedig idegtudományokb …

A hazai fejlesztésű lézeres berendezéseket ma már a világ vezető intézményei, köztük a Harvard, a Stanford és az Oxford kutatói használják. A technológia pontossága elképesztő: akár egy hajszál vastagságának ezredrészét is képes érzékelni a mozgó agyban. A fejlesztők jelenleg azon dolgoznak, hogy az emberi agy vizsgálatához is megfelelő szenzorokat alkossanak meg. Ezek segítségével a módszer hamarosan a klinikai gyakorlatba, többek között a műtőasztalokra is bekerülhet.

Az eredeti publikáció itt érhető el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images