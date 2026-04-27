Lázár János elárulta, mit tervez a mandátumával
Lázár János felveszi a mandátumát, és egy évre beül a parlamentbe, hogy segítse az ellenzékbe szorult Fidesz megújulását. A párt hétfői frakcióülésén dől el véglegesen, hogy kik képviselik a politikai erőt a következő négy évben - számolt be a 444.hu.

Orbán Viktor szombaton jelentette be, hogy nem ül be a törvényhozásba. Elmondása szerint ugyanis jelenleg nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van rá szükség. Ezzel az 1989–1990-es rendszerváltás óta most fordul elő először, hogy kimarad az Országgyűlésből.

A választások óta a nyilvánosságtól nagyrészt visszavonult Lázár János ezzel szemben részt vesz a parlamenti munkában. A politikus megerősítette, hogy egy évre vállalja a képviselőséget.

Döntését elsősorban azzal indokolta, hogy támogatni kívánja a Fidesz belső átalakulását és megújulását.

A frakció névsorával kapcsolatban további személyi döntések is kiderültek. Felveszi mandátumát az országos listán 25. helyen szereplő Bóka János, valamint a 46. helyen álló Lezsák Anna is. Utóbbi annak köszönheti a bejutását, hogy édesapja, Lezsák Sándor – aki alulmaradt egyéni választókerületében – önszántából átengedte lányának a listás képviselői mandátumot.

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

2026. május 5.

