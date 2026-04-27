Magyar Péter szerint újabb milliárdos utalásokat blokkoltak, kőkemény fellépést követel a NAV-tól és a bankoktól

Magyar Péter bejelentette, hogy a NAV több, "Rogán Antal köréhez köthető, milliárdos átutalás" teljesítését felfüggesztette pénzmosás gyanújára hivatkozva, és "NER-közeli strómanok" számláit is zárolták. A leendő miniszterelnök felszólította a NAV elnökét, hogy tegyen rendőrségi feljelentést az érintett milliárdok eredetének kivizsgálása érdekében. Emellett a leköszönő kormánytól azt kérte, hogy rendeletben tegyék lehetővé a gyanús átutalások 90 napos felfüggesztését, a bankoktól pedig a compliance-tevékenység megerősítését várja.

"A NAV vezetése nem cáfolta azon értesülésünket, hogy felfüggesztették több, Rogán Antal köréhez köthető, sok milliárd forintos átutalás teljesítését pénzmosás gyanújára hivatkozva" – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Azóta tudomásunkra jutott, hogy több, NER-hez közel álló stróman számlája is zárolásra került"

– mondta a leendő miniszterelnök, hozzátéve: a jelenlegi jogszabályok szerint a NAV csak 4+3 napig tarthatja fenn a felfüggesztést, és csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja az átutalással érintett pénzeket.

Magyar Péter ezt követően felszólította a NAV elnökét, hogy a bankok által jelentett átutalások ügyében tegyen rendőrségi feljelentést annak érdekében, hogy a nyomozó hatóságok ki tudják vizsgálni "az érintett milliárdok eredetét".

Felszólította a leköszönő kormányt is, hogy a szerdai kormányülésen hozzanak döntést arról, hogy a NAV a jövőben 90 napra is felfüggeszthesse a "pénzmosás- és vagyonkimentés-gyanús" átutalásokat. A kormányrendeletet Magyar Péter szerint már szerdán ki kellene hirdetni.

A bankok is kaptak felszólítást: Magyar Péter azt várja a pénzintézetektől, hogy "erősítsék meg a compliance-részlegeiket", és minden gyanús ügyletet jelentsenek a NAV felé.

Aki nem a törvény betűje és szelleme szerint jár el, annak a jövőben a magyar igazságszolgáltatás előtt kell felelnie

– szögezte le a leendő miniszterelnök, majd ismét megígérte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítását, melynek feladata lesz "az utóbbi 20 év során ellopott sok ezer milliárd forint visszaszerzése".

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor