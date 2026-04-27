Már látszik, lesz-e árvaszúnyog-invázió a nyáron
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet előrejelzése alapján idén a tavalyinál lényegesen kisebb mértékű árvaszúnyog-rajzásra lehet számítani a Balatonnál. A lárvák mennyisége drasztikusan csökkent, így a korábbi, kifejezetten zavaró rovartömeg elmarad. Az időjárás függvényében a jelenség akár már a nyári szezon elejére véget is érhet.

A tó üledékében jelenleg fejlődő tavaszi lárvaállomány össztömege mindössze 40 százaléka a 2025-ben mért értéknek. Az előző évvel ellentétben a lárvák eloszlása most szokatlanul egyenletes a tó teljes területén.

A 2026. májusra és júniusra vonatkozó prognózis szerint a Keszthelyi- és a Szigligeti-medencében a sokéves átlagnak megfelelő lesz a rajzás intenzitása.

A Balaton középső és keleti részein ugyan idén is az átlagosnál több rovar jelenik majd meg, azonban a mennyiségük várhatóan csupán a harmada lesz a tavaly tapasztalt tömegnek.

A rajzás pontos lefolyását a tavasz végi és a kora nyári időjárás határozza meg. Ha májusban és júniusban a levegő, illetve a víz hőmérséklete egyenletesen és folyamatosan melegszik, a folyamat felgyorsulhat. Ebben az esetben az árvaszúnyogok rajzása már a nyári szezon kezdete előtt teljesen lecsenghet.

