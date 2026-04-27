Meg fogunk lepődni az árakon: kínai autóipari nagyágyút kérdeztünk a jövőről

A Portfolio Kínában, Wuhuban vehetett részt egy olyan kerekasztalbeszélgetésen, amelynek főszereplője Shawn Xu, Kína legnagyobb autóexportőre, a Chery International alelnöke, egyben az OMODA és JAECOO márkák vezérigazgatója volt. A beszélgetésből kiderül a vállalat hosszú távú európai stratégiája, hogy mivel kívánják lekörözni a versenytársakat és milyen értékajánlattal talákozhatnak hamrosan a vásrárlók. Sőt, örülni fog az a cégvezető is, aki azt gondolta, hogy nem lehet bekerülni egy kínai gyártó beszállítói vérkeringésbe, mivel a vállalat dolgozik a minél nagyobb európai beszállítói arány elérésén. Exkluzív beszámoló.

A közép- és dél-európai piacok rendkívül árérzékenyek. Hogyan marad versenyképes egy olyan kínai márka, mint az OMODA & JAECOO úgy, hogy ne csak az alacsony árra építsen?

Kétmárkás stratégiában gondolkodunk, mert így tudunk valódi különbséget tenni. Az OMODA egy modern, városi-crossover fókuszú márka, a JAECOO pedig inkább az olyan aktív életmódot folytatók autója, akik nem félnek elhagyni az aszfaltot. Éppen ezért nem egyetlen, mindenkinek megfelelő terméket akarunk a piacra erőltetni, hanem többféle élethelyzetre adunk megoldást.

A versenyképességet nem pusztán árral akarjuk megnyerni. A célunk a minőség és a jó ár-érték arány: erős műszaki tartalom, többféle hajtáslánc (hibrid és tisztán elektromos is), és olyan garanciális- és egyéb szolgáltatási háttér, amelyben a vevő azt érzi, hogy a pénzéért valódi értéket kap.

Shawn Xu, a Chery International alelnöke, egyben az OMODA és JAECOO márkák vezérigazgatója

Az „olcsó kínai autó” képe fokozatosan el fog tűnni. Ahogy erősödik a lokális jelenlét és a szolgáltatási infrastruktúra, a verseny egyre inkább arról szól majd, ki ad jobb ajánlatot ugyanazon az áron, legyen szó termékről, technológiáról, szervizről, alkatrészellátásról vagy digitális képességekről. A vevő ma már nem egyszerűen olcsóbb autót keres, hanem jobb döntést ugyanazon az árszínvonalon.

Sok közép-kelet-európai piacon az elektromos autózás sokkal lassabban terjed elsősorban a töltőinfrastruktúra és a vásárlóerő korlátai miatt, mint más fejlettebb piacokon. Hogyan tudnak alkalmazkodni az eltérő igényekhez, különböző adottságokhoz?

Eltérő piacokon eltérő technológiai háttérrel kell jelen lennünk. Mi pont emiatt a multi-hajtáslánc stratégiát követünk, és ott, ahol a töltőhálózat még nem elég sűrű, a plug-in hibrid és öntöltő hibrid megoldások adhatnak reális választ a vásárlóknak. A Super Hybrid System (SHS) lényege, hogy a benzines és elektromos üzem közötti váltás rugalmas, így csökkenti a hatótáv miatti bizonytalanságot, és közben alacsonyabb használati költséget kínálhat a hagyományos hajtásokhoz képest. Így a felhasználó már most megkapja az elektrifikáció előnyeinek egy részét, anélkül, hogy teljesen a töltőpontokra lenne utalva.

Európában erősödnek az autópiac protekcionizmusával kapcsolatos hangok, és az EU-s vámok kérdése is napirenden van a kínai elektromos autók kapcsán. Hogyan viszonyul a Chery és az OMODA&JAECOO ehhez a hangulathoz?

Mi hosszú távra tervezünk, és ennek része a lokális jelenlét. A helyi gyártási és működési képességek fejlesztése nemcsak üzleti kérdés, hanem bizalomépítés is: együttműködés európai partnerekkel, európai szabványok teljes körű alkalmazása, és a régió gazdaságába való beágyazódás.

Európában nem „átutazó” szereplők akarunk lenni, hanem olyan vállalat, amely helyben is hozzáadott értéket teremt: fejlesztésben, gyártásban, szolgáltatásokban, munkahelyekben.

Sokat hallani a lokális gyártásról és fejlesztésről, de miben nyilvánul ez meg pontosan? Mennyire van esélye akár egy magyar tier1 – tier2-es beszállítónak beverekednie magát a Chery gyártói értékláncba?

A stratégiánk mottója: „in somewhere, for somewhere, be somewhere” – vagyis jelen lenni valahol, az adott piacért dolgozni, és az adott piac részévé válni. Spanyolországban Barcelonában létrehoztuk az európai működési központunkat és egy K+F központot, Párizsban pedig olyan fejlesztési kapacitást építünk, amely kifejezetten az európai igényekre szabott – különösen városi – modellekre fókuszál.

A lokalizáció számunkra nem egy reklámkampány, hanem rendszerszintű működésünk részét képezi: működés, szerviz, alkatrészellátás, képzés – minden olyan elem, ami a tulajdonlás során a vevőnek nap mint nap számít.

Minden együttműködésre nyitottak vagyunk, a spanyolországi gyártással párhuzamosan péládul számos tárgyalást folytatunk helyi szereplőkkel, és igyekszünk arra törekedni, hogy egyre nagyobb legyen a lokális beszállítói arány.

Magyarország és a közép-kelet-európai régió milyen szerepet kap a stratégiájukban: gyártóbázis, logisztikai központ vagy pusztán értékesítési piac?

Közép- és Kelet-Európa kulcs növekedési térség számunkra. Nyugat-Európában rendkívül telített és éles a verseny, itt viszont a fogyasztók sok esetben nyitottabbak a jó minőségű, jó ár-érték arányú termékekre – ez illeszkedik a pozicionálásunkhoz.

A régiót egyszerre látjuk értékesítési bázisként és logisztikai csomópontként. Magyarország különösen érdekes a beszállítói ökoszisztéma miatt is: nyitottak vagyunk regionális kapacitás-együttműködésekre, amelyek erősíthetik a helyi gyártási lehetőségeket és az ellátási lánc koordinációját.

Európában sok vevő még mindig bizalmatlan az új kínai márkákkal szemben. Mi az a három kézzelfogható előny, amivel már most tudnak érvelni?

Először: a hibrid technológiánk, az SHS, amely a teljesítmény, a hatékonyság és a kombinált hatótáv egyensúlyára épít – ez a mindennapi használatban nagyon gyorsan érzékelhető. Másodszor: az intelligens utastér és az ember-gép kapcsolat. Az OMODA 4 például nagy nyelvi modellre épülő AI-funkciókkal és fejlett hangasszisztenssel készül, ami a természetesebb, gyorsabb kezelés irányába visz. Harmadszor: a modellek sokoldalúsága – városi közlekedés, ingázás, szabadidős utak, eltérő életstílusok. Mi nem egyetlen „univerzális” autóval akarunk mindent lefedni, hanem különböző használati forgatókönyvekre építünk.

