Meghalt Sebő Ferenc
79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a hazai hangszeres népzenei és táncházmozgalom egyik elindítója, a Sebő Együttes vezetője.

A szomorú hírt a Sebő Együttes jelentette be Facebook oldalán, ahol egy József Attila versrészlettel búcsúznak.

Sebő Ferenc 1947-ben született Szekszárdon, Kossuth-díjas népzenész, énekes, zeneszerző, népzenegyűjtő és a táncházmozgalom egyik meghatározó alakja. Eredetileg építészmérnöknek tanult a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd a népzene felé fordulva a 1970-es évektől aktív gyűjtő- és előadómunkát végzett, különös figyelemmel a Kárpát-medence hagyományos parasztzenéjére.

Nevéhez fűződik a Sebő együttes megalapítása, valamint a városi táncházak elindításában és a népzenei ismeretterjesztésben vállalt kiemelkedő szerep.

Munkásságát számos szakmai elismeréssel jutalmazták, és előadóként, szerkesztőként, valamint oktatóként is sokat tett a magyar népzenei hagyomány megőrzéséért és továbbadásáért.

Címlapkép: A hetvenéves Sebő Ferenc, Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató, a nemzet művésze budapesti otthonában, ahol interjút adott az MTI újságírójának 2017. február 8-án. Forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

