Meglepő bejelentés jött a magyarok egyik kedvelt autómárkájától

A Nissan hétfőn közölte, hogy a márciussal zárult 2024/2025-ös pénzügyi évre 50 milliárd jenes üzemi nyereséget vár. Ez jelentős fordulatot jelent a korábban előrejelzett 60 milliárd jenes üzemi veszteséghez képest.

A japán autógyártó szerint a javulás hátterében több tényező is meghúzódik. Ezek közé tartozik az amerikai károsanyag-kibocsátási szabályok visszavonásából fakadó egyszeri pozitív hatás, a javuló költséghatékonyság, valamint a számukra kedvező árfolyamhatások.

A vállalat a nettó veszteségre vonatkozó előrejelzését is kedvezőbbre módosította.

A korábban várt 650 milliárd jen helyett immár 550 milliárd jenes mínuszra számítanak.

A Nissan május 13-án teszi közzé az éves pénzügyi jelentését. A cég közlése szerint a 2024/2025-ös pénzügyi év második felében az autóipari szabad pénzáramlás pozitív tartományba fordult.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock