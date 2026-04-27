Megszólalnak Varga Mihályék az új kormány euróbevezetési terveiről – Minden szem a jegybankra szegeződik

Nem változik a kamat, de most nem is erre figyelünk
A februári 25 bázispontos kamatcsökkentés után kitört a közel-keleti háború, ami a múlt hónapban már keresztülhúzta az MNB további lazítási terveit. Sőt, a friss Inflációs jelentésben a jegybank magasabb áremelkedési ütemmel és alacsonyabb GDP-növekedéssel számol.
A nemzetközi környezet továbbra is bizonytalan, hiszen nem sikerült fenntartható tűzszünetet elérni a felek között. Az energiaárak továbbra is magasak, a Brent olaj világpiaci ára 100 dollár felett járt pénteken a szállítási fennakadások miatt.
Közben itthon az infláció továbbra is a jegybank 2-4%-os célsávja alatt van, márciusban 1,8%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Innen azonban az elemzők emelkedésre számítanak a következő hónapokban.
Ennél is fontosabb fejlemény, hogy két héttel ezelőtt a Tisza Párt komoly fölénnyel nyerte meg a parlamenti választásokat, az új kormánynak kétharmados többsége lesz a parlamentben. Azóta a forint jelentősen erősödött, a magyar állampapírhozamok pedig csökkentek, mivel a piac pozitívan fogadta az eredményt. A jelentős parlamenti többség egyrészt komoly felhatalmazást ad a Magyar Péter vezette kormánynak, másrészt az eddigi ígéretek alapján piacbarátabb gazdaságpolitikára számítanak a befektetők, aminek része lehet az euró bevezetése hosszabb távon.
A választási győzelem után Varga Mihály MNB-elnök rögtön meghívta a jegybankba Kármán András pénzügyminiszter-jelöltet, akivel a hivatalos közlemény szerint megállapodtak abban, hogy rendszeresen egyeztetnek majd, illetve leszögezték, hogy az euró tervezett bevezetése számos előnnyel jár majd a magyar gazdaság számára.
A mostani kamatdöntés után az lesz a legfontosabb kérdés, hogyan kommentálja az MNB a választások eredményét és a Tisza Párt terveit, kiemelten az euróbevezetést.
Erre majd elsősorban a kedd délutáni sajtótájékoztatón kaphatunk választ, illetve az elmúlt hetek eseményeit a közleményben is megemlíti majd minden bizonnyal a Monetáris Tanács. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint mindössze egy számít a kamat 25 bázispontos csökkentésére, a többi szakértő szerint marad a 6,25%-os alapkamat.
|Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról
|név
|intézmény
|2026. ápr.
|2026. dec.
|2027. dec.
|Aradványi Péter - Varga Zoltán
|Equilor
|6,25
|6,00
|5,00
|Árokszállási Z. – Balog-Béki M.
|MBH Bank
|6,25
|6,00
|5,00
|Becsey Zsolt
|Unicredit Bank
|6,25
|6,25
|4,75
|Jobbágy Sándor
|Concorde
|6,25
|6,00
|5,50
|Kiss Péter
|Amundi
|6,25
|6,25
|4,50
|Nyeste Orsolya
|Erste Bank
|6,25
|6,25
|5,00
|Palócz Éva
|Kopint-Tárki
|6,00
|5,00
|4,00
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|6,25
|5,75
|5,25
|Trippon Mariann
|CIB Bank
|6,25
|5,75
|5,00
|konszenzus (medián)
|6,25
|6,00
|5,00
|Forrás: Portfolio
A közel-keleti konfliktus bizonytalan kimenetele miatt továbbra sincs tér kamatvágásra, bár az érkező inflációs adatok és a forint árfolyammozgása kedvező irányba mutat – foglalta össze Varga Zoltán, az Equilor elemzője. Hangsúlyozta, hogy még nem lehet látni, hogy mikor tud rendeződni az iráni helyzet, minél tovább marad lezárva a Hormuzi-szoros, annál nagyobb inflációs nyomás várható a következő negyedévekben Európában.
V/annak olyan tényezők, amelyek egyértelműen a lazítás mellett szólnak, míg más tényezők ezt egyértelműen megakadályozzák, sőt, ha csak ezeket néznénk, még attól kellene félnünk, hogy előbb-utóbb szigorítani kell – tette hozzá Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő szakembere szerint az infláció és a forint árfolyama akár kamatvágást is lehetővé tenne, azonban az inflációs kilátások sokkal bizonytalanabbak, és a közel-keleti konfliktus sem zárult még le.
A jegybanki kommentár és előretekintő iránymutatás azt sugallja, hogy amíg az iráni konfliktus hatásai bizonytalanok, addig kivárás várható a jegybank részéről – emelte ki Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója.
Nem tudom, lesz-e kamatcsökkentés, de elemzői véleményem szerint szükséges lenne
- emelte ki Palócz Éva, aki egyedüliként vár lazítást. A Kopint-Tárki vezérigazgatója szerint a választásokat követően megjelent piaci bizalom indokolja elsősorban a kamatcsökkentés szükségességét, ahogy korábban részben a bizalomhiány tette indokolttá a magas kamatszint tartását.
A jegybank a stabil vagy akár erősödő forintot preferálhatja, ami relatíve magas kamatot kíván. A Tanács feltehetően szeretné azt is látni, hogy javul a bizalom a magyar megtakarítási eszközök iránt, valamint az új kormányzat fiskális politikája is közelről figyelendő – tette hozzá Becsey Zsolt. Szerinte a külső finanszírozási pozíciót is figyelembe véve az év végéig a kamat tartására lehet számítani, de amennyiben a globális energiahelyzet rendeződik lehet esély a kamatcsökkentésre is.
Ha az EKB a megemelkedő energiaárakra válaszul a nyári hónapokban kamatemelésről dönt – ahogyan a piacok árazzák most -, az az MNB előtt álló teret is szűkíti – emelte ki Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője. Szerinte a kamatcsökkentést várhatóan csak a negyedik negyedévben lehet majd folytatni.
Ha a külső környezet nem romlik, az EU-forrásokkal kapcsolatban pozitív előrelépés történik, illetve a hazai pénzügyi piacok stabilitása is fennmarad, az év további részében tér nyílhat fokozatos monetáris lazításra, decemberig 1-2 negyed százalékpontos kamatcsökkentés reális lehet – tette hozzá a fentiekhez Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője.
Lehet még szufla a forintban
Az elmúlt hetekben a választásokat követően jelentősen erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben a kedvezőtlen nemzetközi hangulat ellenére. Az euró-forint jegyzés a múlt héten a 360-as szintet is tesztelte, majd a hét második felében kicsit gyengült a magyar deviza.
Az elemzők szerint itt még nincs vége a forint erősödésének, a többség
akár 350-es euróárfolyamot is el tud képzelni a következő hónapokban.
A sajtótájékoztató másik fontos kérdése éppen ezért az lehet, hogy van-e olyan euróárfolyam, ahol a jegybank szerint már „túl erős” a forint, annak több a gazdasági kára, mint a haszna. Regős Gábor szerint lassan elérkezünk arra a szintre, amikor a forintra már azt mondhatjuk, hogy túl erős és ezzel gyengíti az export versenyképességét. Szerinte egyébként 350-nél lehet idén az euró-forint mélypontja.
Palócz Éva szerint is érdemes arra figyelnie a jegybanknak, hogy a túlságosan erős forint veszélybe hozza a magyar kkv-k exportjának versenyképességét és jövedelmezőségét. A forint további erősödését szerinte kamatcsökkentéssel kellene mérsékelni.
A jelenlegi helyzetben nem kizárt, hogy az MNB továbbra is tolerálja a forint felértékelődését annak érdekében, hogy ellensúlyozza az egyéb tényezők inflációs hatását, és fenntartja a szigort – véli Nyeste Orsolya. Ugyanakkor ebben az esetben az Erste Bank elemzője szerint is folyamatosan előjöhet a kérdés, hogy túlerősödhet-e a forint, illetve mennyire van az árfolyammozgás mögött tartós bizalom.
Az elkövetkező hetekben érdekes lehet, hogy a forinterősödés hatása átmegy-e, és ha igen, milyen mértékben a fogyasztói árakba. Ha ez a hatás erősödik, és emiatt javul a várt inflációs pálya, akár hamarabb is vághat kamatot a jegybank
- tette hozzá Nyeste.
Címlapkép forrása: Portfolio
