Megszólalnak Varga Mihályék az új kormány euróbevezetési terveiről – Minden szem a jegybankra szegeződik

Kedden ismét összeül a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, mely a választások óta először dönthet a kamatról. Az elemzők nem számítanak változtatásra, de kiemelt figyelem övezi, hogyan reagál a jegybank a Tisza Párt győzelmére, illetve mit gondol az új kormány euróbevezetési terveiről. Sőt, akár a forint utóbbi hetekben látott erősödését is kommentálhatja Varga Mihály. Az elemzők szerint lehet még tér a további erősödésre, a többség akár 350-es euróárfolyamot is elképzelhetőnek tart a következő hónapokban.

Nem változik a kamat, de most nem is erre figyelünk

A februári 25 bázispontos kamatcsökkentés után kitört a közel-keleti háború, ami a múlt hónapban már keresztülhúzta az MNB további lazítási terveit. Sőt, a friss Inflációs jelentésben a jegybank magasabb áremelkedési ütemmel és alacsonyabb GDP-növekedéssel számol.

A nemzetközi környezet továbbra is bizonytalan, hiszen nem sikerült fenntartható tűzszünetet elérni a felek között. Az energiaárak továbbra is magasak, a Brent olaj világpiaci ára 100 dollár felett járt pénteken a szállítási fennakadások miatt.

Közben itthon az infláció továbbra is a jegybank 2-4%-os célsávja alatt van, márciusban 1,8%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Innen azonban az elemzők emelkedésre számítanak a következő hónapokban.

Ennél is fontosabb fejlemény, hogy két héttel ezelőtt a Tisza Párt komoly fölénnyel nyerte meg a parlamenti választásokat, az új kormánynak kétharmados többsége lesz a parlamentben. Azóta a forint jelentősen erősödött, a magyar állampapírhozamok pedig csökkentek, mivel a piac pozitívan fogadta az eredményt. A jelentős parlamenti többség egyrészt komoly felhatalmazást ad a Magyar Péter vezette kormánynak, másrészt az eddigi ígéretek alapján piacbarátabb gazdaságpolitikára számítanak a befektetők, aminek része lehet az euró bevezetése hosszabb távon.

A választási győzelem után Varga Mihály MNB-elnök rögtön meghívta a jegybankba Kármán András pénzügyminiszter-jelöltet, akivel a hivatalos közlemény szerint megállapodtak abban, hogy rendszeresen egyeztetnek majd, illetve leszögezték, hogy az euró tervezett bevezetése számos előnnyel jár majd a magyar gazdaság számára.

A mostani kamatdöntés után az lesz a legfontosabb kérdés, hogyan kommentálja az MNB a választások eredményét és a Tisza Párt terveit, kiemelten az euróbevezetést.

Erre majd elsősorban a kedd délutáni sajtótájékoztatón kaphatunk választ, illetve az elmúlt hetek eseményeit a közleményben is megemlíti majd minden bizonnyal a Monetáris Tanács. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint mindössze egy számít a kamat 25 bázispontos csökkentésére, a többi szakértő szerint marad a 6,25%-os alapkamat.

Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról név intézmény 2026. ápr. 2026. dec. 2027. dec. Aradványi Péter - Varga Zoltán Equilor 6,25 6,00 5,00 Árokszállási Z. – Balog-Béki M. MBH Bank 6,25 6,00 5,00 Becsey Zsolt Unicredit Bank 6,25 6,25 4,75 Jobbágy Sándor Concorde 6,25 6,00 5,50 Kiss Péter Amundi 6,25 6,25 4,50 Nyeste Orsolya Erste Bank 6,25 6,25 5,00 Palócz Éva Kopint-Tárki 6,00 5,00 4,00 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 6,25 5,75 5,25 Trippon Mariann CIB Bank 6,25 5,75 5,00 konszenzus (medián) 6,25 6,00 5,00 Forrás: Portfolio

A közel-keleti konfliktus bizonytalan kimenetele miatt továbbra sincs tér kamatvágásra, bár az érkező inflációs adatok és a forint árfolyammozgása kedvező irányba mutat – foglalta össze Varga Zoltán, az Equilor elemzője. Hangsúlyozta, hogy még nem lehet látni, hogy mikor tud rendeződni az iráni helyzet, minél tovább marad lezárva a Hormuzi-szoros, annál nagyobb inflációs nyomás várható a következő negyedévekben Európában.

V/annak olyan tényezők, amelyek egyértelműen a lazítás mellett szólnak, míg más tényezők ezt egyértelműen megakadályozzák, sőt, ha csak ezeket néznénk, még attól kellene félnünk, hogy előbb-utóbb szigorítani kell – tette hozzá Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő szakembere szerint az infláció és a forint árfolyama akár kamatvágást is lehetővé tenne, azonban az inflációs kilátások sokkal bizonytalanabbak, és a közel-keleti konfliktus sem zárult még le.

A jegybanki kommentár és előretekintő iránymutatás azt sugallja, hogy amíg az iráni konfliktus hatásai bizonytalanok, addig kivárás várható a jegybank részéről – emelte ki Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója.

Nem tudom, lesz-e kamatcsökkentés, de elemzői véleményem szerint szükséges lenne

- emelte ki Palócz Éva, aki egyedüliként vár lazítást. A Kopint-Tárki vezérigazgatója szerint a választásokat követően megjelent piaci bizalom indokolja elsősorban a kamatcsökkentés szükségességét, ahogy korábban részben a bizalomhiány tette indokolttá a magas kamatszint tartását.

A jegybank a stabil vagy akár erősödő forintot preferálhatja, ami relatíve magas kamatot kíván. A Tanács feltehetően szeretné azt is látni, hogy javul a bizalom a magyar megtakarítási eszközök iránt, valamint az új kormányzat fiskális politikája is közelről figyelendő – tette hozzá Becsey Zsolt. Szerinte a külső finanszírozási pozíciót is figyelembe véve az év végéig a kamat tartására lehet számítani, de amennyiben a globális energiahelyzet rendeződik lehet esély a kamatcsökkentésre is.

Ha az EKB a megemelkedő energiaárakra válaszul a nyári hónapokban kamatemelésről dönt – ahogyan a piacok árazzák most -, az az MNB előtt álló teret is szűkíti – emelte ki Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője. Szerinte a kamatcsökkentést várhatóan csak a negyedik negyedévben lehet majd folytatni.

Ha a külső környezet nem romlik, az EU-forrásokkal kapcsolatban pozitív előrelépés történik, illetve a hazai pénzügyi piacok stabilitása is fennmarad, az év további részében tér nyílhat fokozatos monetáris lazításra, decemberig 1-2 negyed százalékpontos kamatcsökkentés reális lehet – tette hozzá a fentiekhez Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője.

Lehet még szufla a forintban

Az elmúlt hetekben a választásokat követően jelentősen erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben a kedvezőtlen nemzetközi hangulat ellenére. Az euró-forint jegyzés a múlt héten a 360-as szintet is tesztelte, majd a hét második felében kicsit gyengült a magyar deviza.

Az elemzők szerint itt még nincs vége a forint erősödésének, a többség

akár 350-es euróárfolyamot is el tud képzelni a következő hónapokban.

A sajtótájékoztató másik fontos kérdése éppen ezért az lehet, hogy van-e olyan euróárfolyam, ahol a jegybank szerint már „túl erős” a forint, annak több a gazdasági kára, mint a haszna. Regős Gábor szerint lassan elérkezünk arra a szintre, amikor a forintra már azt mondhatjuk, hogy túl erős és ezzel gyengíti az export versenyképességét. Szerinte egyébként 350-nél lehet idén az euró-forint mélypontja.

Palócz Éva szerint is érdemes arra figyelnie a jegybanknak, hogy a túlságosan erős forint veszélybe hozza a magyar kkv-k exportjának versenyképességét és jövedelmezőségét. A forint további erősödését szerinte kamatcsökkentéssel kellene mérsékelni.

A jelenlegi helyzetben nem kizárt, hogy az MNB továbbra is tolerálja a forint felértékelődését annak érdekében, hogy ellensúlyozza az egyéb tényezők inflációs hatását, és fenntartja a szigort – véli Nyeste Orsolya. Ugyanakkor ebben az esetben az Erste Bank elemzője szerint is folyamatosan előjöhet a kérdés, hogy túlerősödhet-e a forint, illetve mennyire van az árfolyammozgás mögött tartós bizalom.

Az elkövetkező hetekben érdekes lehet, hogy a forinterősödés hatása átmegy-e, és ha igen, milyen mértékben a fogyasztói árakba. Ha ez a hatás erősödik, és emiatt javul a várt inflációs pálya, akár hamarabb is vághat kamatot a jegybank

- tette hozzá Nyeste.

