Megszólalt a kormány Orbán Viktor utazásáról az Egyesült Államokba

Újabb fake news a Guardian-től. Orbán Viktor nem utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre. Korábbi szokásainak megfelelően megnézi a labdarúgó világbajnokság döntőjét. Minden ettől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan
– közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ a leköszönő kabinet nevében.
Amint arról a Portfolio is beszámolt, a The Guardian hétvégi cikkében foglalkozott azzal is, hogy Orbán Viktor az Egyesült Államokba utazhat, és információik szerint akár több hetet is ott tölthet a futball-világbajnokság idején.
A lap úgy tudja, hogy az utazást már jóval a választások előtt megtervezték, miközben a cikk több, meg nem nevezett forrásra hivatkozva arról is ír, hogy a Fideszhez köthető szereplők közül többen amerikai vízumért folyamodtak, részben azzal a céllal, hogy később az Egyesült Államokban vállaljanak munkát.
A cikk azt az állítást is megfogalmazza, hogy egyes, a Fideszhez köthető üzleti körök
megkezdték vagyonuk külföldre mozgatását, többek között közel-keleti és ázsiai célpontok felé Bécsen keresztül, magánrepülőkön keresztül.
A beszámoló szerint ez több tízmilliárd forintos nagyságrendű lehet, ugyanakkor a források névtelenek, és a magyar kormányzati szereplők nem kommentálták az értesüléseket a brit lapnak, valamint a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye sem tért ki erre.
Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Fidesz-KDNP kampányzáró rendezvényén az I. kerületi Szentháromság téren 2026. április 11-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Nyilvánosságra hozták a számokat: így vág vissza az Egyesült Államok a hetek óta tartó tengeri blokádért
Hormuz vált a tárgyalások legfontosabb témájává.
Megszólalnak Varga Mihályék az új kormány euróbevezetési terveiről – Minden szem a jegybankra szegeződik
Összeül a Monetáris Tanács.
Váratlan fordulat: nyíltan nekimentek a katonai vezetésnek Oroszországban, amiért nem söpörték még el Ukrajnát
Kijev és a NATO már az összes vörös vonalat átlépte.
Ursula von der és Friedrich Merz már kézfogás közben szúrnák egymást hátba
Azzal fenyegetik, hogy elveszítheti a hatalmát, ha nem teljesíti a követeléseiket.
Japán bevallotta: eddig húzzák gázzal a közel-keleti válság közepette
Már csak pár hónapra elegendő.
Már látszik, lesz-e árvaszúnyog-invázió a nyáron
Megjósolták.
Hatalmas apanázst veszít el a Fidesz, óriási pénz kerül át a Tisza Párthoz
Egészen durva pénzügyi eltolódásra készülhetnek a pártok május 9-től.
Mindenki az energiatárolásról beszél: jövő héten kiderül, kinek éri meg valójában
Hype vagy valódi üzlet?
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően magas induló bónuszt egyszerre kínál. Az OTP Bank legújabb TOP számlacsomagja most pontosan ez
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?