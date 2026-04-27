Megszólalt a kormány Orbán Viktor utazásáról az Egyesült Államokba
Gazdaság

A Guardian értesülései szerint Orbán Viktor hosszabb amerikai tartózkodást tervezhet, valamint kormányközeli szereplők vagyonkimentésbe kezdhettek. Ezt azonban a kormány hétfőn hivatalosan cáfolta, hangsúlyozva, hogy a miniszterelnök csak a világbajnoki döntőre utazik ki, és minden ettől eltérő állítás valótlan.

Újabb fake news a Guardian-től. Orbán Viktor nem utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre. Korábbi szokásainak megfelelően megnézi a labdarúgó világbajnokság döntőjét. Minden ettől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan

– közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ a leköszönő kabinet nevében.

Amint arról a Portfolio is beszámolt, a The Guardian hétvégi cikkében foglalkozott azzal is, hogy Orbán Viktor az Egyesült Államokba utazhat, és információik szerint akár több hetet is ott tölthet a futball-világbajnokság idején.

A lap úgy tudja, hogy az utazást már jóval a választások előtt megtervezték, miközben a cikk több, meg nem nevezett forrásra hivatkozva arról is ír, hogy a Fideszhez köthető szereplők közül többen amerikai vízumért folyamodtak, részben azzal a céllal, hogy később az Egyesült Államokban vállaljanak munkát.

A cikk azt az állítást is megfogalmazza, hogy egyes, a Fideszhez köthető üzleti körök

megkezdték vagyonuk külföldre mozgatását, többek között közel-keleti és ázsiai célpontok felé Bécsen keresztül, magánrepülőkön keresztül.

A beszámoló szerint ez több tízmilliárd forintos nagyságrendű lehet, ugyanakkor a források névtelenek, és a magyar kormányzati szereplők nem kommentálták az értesüléseket a brit lapnak, valamint a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye sem tért ki erre.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Fidesz-KDNP kampányzáró rendezvényén az I. kerületi Szentháromság téren 2026. április 11-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

