Megszólalt a Roszatom vezére Paks II-ről:
Megszólalt a Roszatom vezére Paks II-ről: "ebben a kérdésben nincs helye érzelmeknek"

Az orosz Roszatom vezérigazgatója szerint vállalatát egyáltalán nem aggasztják a Paks II. projekt pénzügyi feltételeinek újratárgyalására irányuló magyar törekvések. Kiemelte, hogy a költségvetés minden tételét készek egy szakmai párbeszéd keretében megvédeni - írta meg a Tass.
A beruházásnak fontos szerepet szántak Magyarország jövőbeli áramellátásában, ezért a projekt alakulása a hazai áramárakra is nagy befolyással van.
Alekszej Lihacsov a Sztrana Roszatom ágazati lapnak nyilatkozva hangsúlyozta: az atomerőmű építési költsége pártoktól független.

Ez az összeg ugyanis szakmai számítások, mérnöki megoldások, biztonsági és helyi beszállítói követelmények, logisztikai tényezők, valamint számos kötelező eljárás eredményeként áll elő

- mondta, majd hozzátette: "ebben a kérdésben nincs helye az érzelmeknek".

Kapcsolódó cikkünk

Elmondták az oroszok, szerintük mi vár Paks II-re Magyar Péter kormánya alatt

Megszólaltak az oroszok Magyar Péter kritikája után: váratlan üzenetet küldtek a hazai gigaberuházásról

A Roszatom vezetője hozzátette, hogy amennyiben a partnerek racionális szempontokra támaszkodnak, a vállalat mindig a tényeken alapuló párbeszédet részesíti előnyben.

Jean Pisani-Ferry: A világ Donald Trump után

Új aukciós rekord a design kategóriában, elkeltek a Titanic-ereklyék – Ez történt a napokban a műkincspiacon

Negatívról stabilra javította Kína adósbesorolásának kilátását a Moody's

Leszögezte:

készek vagyunk a költségvetés minden egyes tételét szakmailag alátámasztani és megvédeni.

Paks II. még sok fejfájást okozhat

Az új atomerőmű építkezése eredetileg 12 milliárd euró lett volna, azonban a közel 10 éves csúszás miatt ma már elképzelhetetlen, hogy az eredeti áron be lehessen fejezni a projektet.

A Tisza Párt a projekt teljes körű felülvizsgálatát ígéri,

Ugyanakkor annak felülvizsgálata jogipénzügyi és geopolitikai aknák mezején jár.

A Portfolio Checklist podcast múlt heti epizódjában Paks II. jövőjéről beszélgettünk.

A Roszatommal kötött szerződés felmondása (ha erre kerülne sor) súlyos kötbér-kötelezettséggel járhat, az orosz fél jogi lépésekkel is élhet, és a projekt finanszírozási struktúrájának átvilágítása biztosan hozna kellemetlen meglepetéseket a nyilvánosság számára is. Nem véletlenül ígéri a program, hogy a beruházás tíz év alatt történt áremelkedésének vizsgálata is napirendre kerül.

Eközben azt is látni kell, hogy

  • A Paksi Atomerőmű termelése már nem tart sokáig. Bár vannak tervek az üzemidejének meghosszabbítására, de úgy tudjuk, hogy legalább három nagyon műszaki akadálya lehet.
  • Ez azért probléma, mert a két éve frissített aktuális Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) a következő évtizedek magyar villamosenergia-ellátásának egyik alappilléreként hivatkozik a Paksi Atomerőműre. Abban az elméleti esetben, ha az új paksi blokkok mégsem épülnének meg, akkor a 2030-as években jelentős áramimaporta szorulna hazánk.

Tehát a financiális, jogi és geopolitika megfontolások mellett egy nagyon erős energiabiztonsági aspektusa is lehet annak, ha a Paks II. projektet végül elkaszálják.

Kapcsolódó cikkünk

Az Orbán-kormány öröksége: csapdákkal teli útvesztőbe lép a Tisza Párt az energetika területén

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Évek óta nem látott roham indult: tömegesen tagadják meg a katonai szolgálatot Európa legerősebb országában
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe
