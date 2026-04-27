Megszólalt a Roszatom vezére Paks II-ről: "ebben a kérdésben nincs helye érzelmeknek"

Alekszej Lihacsov a Sztrana Roszatom ágazati lapnak nyilatkozva hangsúlyozta: az atomerőmű építési költsége pártoktól független.

Ez az összeg ugyanis szakmai számítások, mérnöki megoldások, biztonsági és helyi beszállítói követelmények, logisztikai tényezők, valamint számos kötelező eljárás eredményeként áll elő

- mondta, majd hozzátette: "ebben a kérdésben nincs helye az érzelmeknek".

A Roszatom vezetője hozzátette, hogy amennyiben a partnerek racionális szempontokra támaszkodnak, a vállalat mindig a tényeken alapuló párbeszédet részesíti előnyben.

Leszögezte:

készek vagyunk a költségvetés minden egyes tételét szakmailag alátámasztani és megvédeni.

Paks II. még sok fejfájást okozhat

Az új atomerőmű építkezése eredetileg 12 milliárd euró lett volna, azonban a közel 10 éves csúszás miatt ma már elképzelhetetlen, hogy az eredeti áron be lehessen fejezni a projektet.

A Tisza Párt a projekt teljes körű felülvizsgálatát ígéri,

Ugyanakkor annak felülvizsgálata jogi, pénzügyi és geopolitikai aknák mezején jár.

A Portfolio Checklist podcast múlt heti epizódjában Paks II. jövőjéről beszélgettünk.

A Roszatommal kötött szerződés felmondása (ha erre kerülne sor) súlyos kötbér-kötelezettséggel járhat, az orosz fél jogi lépésekkel is élhet, és a projekt finanszírozási struktúrájának átvilágítása biztosan hozna kellemetlen meglepetéseket a nyilvánosság számára is. Nem véletlenül ígéri a program, hogy a beruházás tíz év alatt történt áremelkedésének vizsgálata is napirendre kerül.

Eközben azt is látni kell, hogy

A Paksi Atomerőmű termelése már nem tart sokáig. Bár vannak tervek az üzemidejének meghosszabbítására, de úgy tudjuk, hogy legalább három nagyon műszaki akadálya lehet.

Ez azért probléma, mert a két éve frissített aktuális Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) a következő évtizedek magyar villamosenergia-ellátásának egyik alappilléreként hivatkozik a Paksi Atomerőműre. Abban az elméleti esetben, ha az új paksi blokkok mégsem épülnének meg, akkor a 2030-as években jelentős áramimaporta szorulna hazánk.

Tehát a financiális, jogi és geopolitika megfontolások mellett egy nagyon erős energiabiztonsági aspektusa is lehet annak, ha a Paks II. projektet végül elkaszálják.

Címlapkép forrása: Paks II. Atomerőmű Zrt.