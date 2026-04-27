Nagyon rossz hír jött magyar utakról

Az uniós utakon bekövetkezett halálos kimenetelű balesetekről készül, 2024-es adatokat rögzítő jelentés szerint a vizsgált évben 19 934 ember vesztette életét közúti balesetben. Az elhunytak száma az elmúlt 10 évben, 2014 és 2024 között 17,4 százalékkal esett vissza.
Az EU területén egymillió lakosra vetítve átlagosan 44-en haltak meg közúti balesetekben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés, az országban 2024-ben egymillió lakosra vetítve 20 haláleset jegyeztek fel. Svédországot Málta (21) és Dánia (24) követte. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol egymillió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben, majd Bulgáriában (74) és Görögországban (64).
A közúti balesetek tekintetében az EU tíz olyan régiója, ahol 2024-ben a legtöbb balesetet regisztrálták, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban volt. A legtöbb (62 741) halálos baleset a németországi Észak-Rajna-Vesztfáliában történt, majd a szintén németországi Bajorországban (49 374), valamint Olaszország északnyugati, Liguriát, Lombardiát, Piemontot és Valle d' Aostát t magában foglaló régiójában (48 815).
A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma.
Amíg 2023-ban egymillió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét közúti balesetekben, addig számuk 2024-ben 52 volt - írta az Eurostat.
