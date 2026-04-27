Gazdaság

Negatívról stabilra javította Kína adósbesorolásának kilátását a Moody's

MTI
A leminősítés megnövekedett valószínűségére utaló eddigi negatívról stabilra javította Kína államadós-besorolásának kilátását hétfőn a Moody's Ratings.
A nemzetközi hitelminősítő a Londonban bejelentett döntéssel egy időben megerősítette Kína hosszú futamú, helyi valutában és devizában denominált szuverén kötelezettségeinek "A1" szintű, elsőrendű befektetői osztályzatát.

A besorolás kilátásának stabilizálásához fűzött indoklásában a Moody's kiemelte, hogy megítélése szerint a kínai gazdaság és a költségvetés ellenállóképesnek bizonyul a hazai, valamint a külkereskedelmi és a geopolitikai kihívásokkal szemben.

A hitelminősítő közölte: várakozása szerint a kínai hazai össztermék (GDP) az idén 4,5 százalékkal, jövőre 4,2 százalékkal növekszik.

Címlapkép forrása: Getty Images

