Nyugdíjkorhatár-emelést jelentettek be, nem tarható fenn a jelenlegi rendszer a kormány szerint Romániában
Nyugdíjkorhatár-emelést jelentettek be, nem tarható fenn a jelenlegi rendszer a kormány szerint Romániában

Ilie Bolojan román kormányfő bejelentette, hogy a kabinet a katonák és a rendőrök nyugdíjkorhatárának emelését tervezi, mivel a jelenlegi rendszer gazdaságilag már nem tartható fenn - tudósított a Romania-Insider.com.

Bolojan az Europa FM rádiócsatornának adott interjújában rámutatott, hogy egyes állománycsoportok tagjai

már 47-48, illetve 50-52 évesen nyugdíjba vonulnak.

"Ez így már nem fenntartható, a hadsereg és a rendőrség esetében nincs más lehetőség" - fogalmazott a miniszterelnök, aki a lépést elkerülhetetlennek nevezte.

A konkrét javaslatot a jövő héten mutatják be az egységes bértörvény átfogó reformjával együtt. Ez a lépés a Helyreállítási és Ellenálló-képességi Terv keretében vállalt kulcsfontosságú kötelezettség.

Választás 2026: Magyar Péter újabb miniszterek neveit jelenti be, vagyonkimentésekről érkeznek hírek

Elégették a kampánypénzt, az ötödét sem tudják visszafizetni

Visszatértek a fagyok

A tervezett változtatások nem korlátozódnak csupán a korhatáremelésre. Bolojan jelezte, hogy a nyugdíjjogosultsághoz szükséges

minimális szolgálati időt is jelentősen meg kívánják növelni.

A jelenlegi 15-20 éves küszöb ugyanis már nem elegendő.

A kormány emellett a katonai nyugdíjak differenciálását is fontolgatja a szolgálat jellege alapján. "

Más dolog ejtőernyősnek vagy búvárnak lenni, és más kantinos beosztásban dolgozni

- mondta Bolojan. Ezzel egy olyan rendszer kialakítására utalt, amely jobban tükrözi a tényleges kockázatokat és a felelősséget.

Uniós pénzek veszhetnek el, ha nem jön össze a romániai nyugdíjreform

Marad a bizonytalanság, nincs döntés a nyugdíjkorhatárról Magyarország szomszédjában

Jöhet a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés: itt vannak a legújabb javaslatok

Elkaszálta a román alkotmánybíróság a készülő nyugdíjszigorítást

Nyugdíjpokol vár a magyarokra? Az uniós rangsor szégyenpadjára került a nyugdíjrendszerünk

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Büszkélkednek az oroszok: olyan szövetségest találtak, amelyik egyedül erősebb, mint egész Európa
Guardian: Ausztrián keresztül menekítik pénzüket a kormányközeli milliárdosok - Vannak, akik Amerikába indulnak
Elkészült a javaslat, ami teljesen átírhatja a magyar energiaárakat
