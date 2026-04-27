Nyugdíjkorhatár-emelést jelentettek be, nem tarható fenn a jelenlegi rendszer a kormány szerint Romániában

Bolojan az Europa FM rádiócsatornának adott interjújában rámutatott, hogy egyes állománycsoportok tagjai
már 47-48, illetve 50-52 évesen nyugdíjba vonulnak.
"Ez így már nem fenntartható, a hadsereg és a rendőrség esetében nincs más lehetőség" - fogalmazott a miniszterelnök, aki a lépést elkerülhetetlennek nevezte.
A konkrét javaslatot a jövő héten mutatják be az egységes bértörvény átfogó reformjával együtt. Ez a lépés a Helyreállítási és Ellenálló-képességi Terv keretében vállalt kulcsfontosságú kötelezettség.
A tervezett változtatások nem korlátozódnak csupán a korhatáremelésre. Bolojan jelezte, hogy a nyugdíjjogosultsághoz szükséges
minimális szolgálati időt is jelentősen meg kívánják növelni.
A jelenlegi 15-20 éves küszöb ugyanis már nem elegendő.
A kormány emellett a katonai nyugdíjak differenciálását is fontolgatja a szolgálat jellege alapján. "
Más dolog ejtőernyősnek vagy búvárnak lenni, és más kantinos beosztásban dolgozni
- mondta Bolojan. Ezzel egy olyan rendszer kialakítására utalt, amely jobban tükrözi a tényleges kockázatokat és a felelősséget.
