Nyugdíjkorhatár-emelést jelentettek be, nem tarható fenn a jelenlegi rendszer a kormány szerint Romániában

Bolojan az Europa FM rádiócsatornának adott interjújában rámutatott, hogy egyes állománycsoportok tagjai

már 47-48, illetve 50-52 évesen nyugdíjba vonulnak.

"Ez így már nem fenntartható, a hadsereg és a rendőrség esetében nincs más lehetőség" - fogalmazott a miniszterelnök, aki a lépést elkerülhetetlennek nevezte.

A konkrét javaslatot a jövő héten mutatják be az egységes bértörvény átfogó reformjával együtt. Ez a lépés a Helyreállítási és Ellenálló-képességi Terv keretében vállalt kulcsfontosságú kötelezettség.

A tervezett változtatások nem korlátozódnak csupán a korhatáremelésre. Bolojan jelezte, hogy a nyugdíjjogosultsághoz szükséges

minimális szolgálati időt is jelentősen meg kívánják növelni.

A jelenlegi 15-20 éves küszöb ugyanis már nem elegendő.

A kormány emellett a katonai nyugdíjak differenciálását is fontolgatja a szolgálat jellege alapján. "

Más dolog ejtőernyősnek vagy búvárnak lenni, és más kantinos beosztásban dolgozni

- mondta Bolojan. Ezzel egy olyan rendszer kialakítására utalt, amely jobban tükrözi a tényleges kockázatokat és a felelősséget.

