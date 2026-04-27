Rossz hír jött Magyarország legfontosabb gazdasági partnerétől, szörnyű a hangulat

A német fogyasztói hangulat májusra jelentősen romlott. Az iráni háború miatti energiaár-emelkedés és a gyorsuló infláció hatására a jövedelmi várakozások összeomlottak. A mutató így 2023 februárja óta nem látott mélypontra süllyedt.

A nürnbergi Piaci Döntések Intézete (NIM) és a GfK által közösen publikált

fogyasztói hangulatindex májusra -33,3 pontra esett vissza az áprilisi, enyhén lefelé módosított -28,1 pontról.

Az index utoljára 2023 februárjában állt ilyen alacsonyan.

A visszaesés fő mozgatórugója a jövedelmi várakozások drasztikus romlása volt. Az alindex 18,1 pontot zuhant egyetlen hónap alatt, és -24,4 ponton zárt. "A jövedelmi várakozások összeomlanak az emelkedő infláció következtében" - fogalmazott Rolf Buerkl, a NIM fogyasztói klímakutatási vezetője.

A romlás hátterében az iráni háború által felhajtott energiaárak állnak. Az EU-harmonizált német infláció márciusban elérte a 2,8 százalékot.

A közgazdászok további drágulásra számítanak, amíg a konfliktus tart.

A háztartások vásárlási hajlandósága is kétéves mélypontra süllyedt. A megkérdezettek egyre kedvezőtlenebbnek ítélik a nagyobb beszerzések időzítését. A vásárlási hajlandóságot mérő részindex így -14,4 pontra csökkent a márciusi -10,9-ről.

A gazdasági várakozások terén sem jobb a helyzet. Az alindex 6,8 pontot esve -13,7 ponton áll. Ez nagyjából megegyezik a 2022 áprilisában, az ukrajnai háború kitörésekor mért szinttel. Az egy évvel ezelőtti adatokkal összevetve a romlás mértéke különösen szembeötlő. Tavaly májusban a fogyasztói hangulatindex még -20,8 ponton állt, a jövedelmi várakozások pedig pozitív tartományban, 4,3 ponton mozogtak.

Németország hazánk legfontosabb gazdasági partnerének tekinthető,

a magyar export negyede Németországba irányul, és az import közel negyede is onnan érkezik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images