Rossz hír jött Magyarország legfontosabb gazdasági partnerétől, szörnyű a hangulat

A nürnbergi Piaci Döntések Intézete (NIM) és a GfK által közösen publikált
fogyasztói hangulatindex májusra -33,3 pontra esett vissza az áprilisi, enyhén lefelé módosított -28,1 pontról.
Az index utoljára 2023 februárjában állt ilyen alacsonyan.
A visszaesés fő mozgatórugója a jövedelmi várakozások drasztikus romlása volt. Az alindex 18,1 pontot zuhant egyetlen hónap alatt, és -24,4 ponton zárt. "A jövedelmi várakozások összeomlanak az emelkedő infláció következtében" - fogalmazott Rolf Buerkl, a NIM fogyasztói klímakutatási vezetője.
A romlás hátterében az iráni háború által felhajtott energiaárak állnak. Az EU-harmonizált német infláció márciusban elérte a 2,8 százalékot.
A közgazdászok további drágulásra számítanak, amíg a konfliktus tart.
A háztartások vásárlási hajlandósága is kétéves mélypontra süllyedt. A megkérdezettek egyre kedvezőtlenebbnek ítélik a nagyobb beszerzések időzítését. A vásárlási hajlandóságot mérő részindex így -14,4 pontra csökkent a márciusi -10,9-ről.
A gazdasági várakozások terén sem jobb a helyzet. Az alindex 6,8 pontot esve -13,7 ponton áll. Ez nagyjából megegyezik a 2022 áprilisában, az ukrajnai háború kitörésekor mért szinttel. Az egy évvel ezelőtti adatokkal összevetve a romlás mértéke különösen szembeötlő. Tavaly májusban a fogyasztói hangulatindex még -20,8 ponton állt, a jövedelmi várakozások pedig pozitív tartományban, 4,3 ponton mozogtak.
Németország hazánk legfontosabb gazdasági partnerének tekinthető,
a magyar export negyede Németországba irányul, és az import közel negyede is onnan érkezik.
Forrás: Reuters
Váratlan fordulat a NATO-ban: lefújhatják a jövőbeli csúcstalálkozókat Trump miatt
Nagy zavart okozott az amerikai elnök.
Masszív támadás alatt áll Ukrajna: Zelenszkij elmondta, meddig kell megérkeznie a fegyverszállítmányoknak
Kritikus eszközök érkezését várják.
Magyar Péter szerint újabb milliárdos utalásokat blokkoltak, kőkemény fellépést követel a NAV-tól és a bankoktól
Kiosztotta a feladatokat a leendő miniszterelnök.
Életfogytiglan várhat az oroszok foglyul ejtett embereire: kiderült, kiket akartak eltenni láb alól
Európában fogták el őket.
Elárulta a Wizz Air vezetője, lesz-e elég kerozin a nyári csúcsidőszakban
Feszült a helyzet a háború miatt.
Itt a jelzés: a profik szerint ezt a három részvényt kell most megvenni!
Nagyon komoly fantázia van ezekben.
Megszólalt a volt államfő az EU bővítéséről: új népszavazások sora következhet
Elárulta, mely országokat látná szívesen.
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?