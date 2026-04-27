Sikerrel járt a győri polgármester: elkezdheti átvilágítani a Győr-Szol pénzügyeit Pintér Bence

A győri polgármester közölte: másfél év után visszakapta adatbetekintési jogát az önkormányzati cégeknél, ezzel megkezdődhet a városi vállalatok átfogó átvilágítása. Ezt a jogosultságot korábban a fideszes közgyűlési többség vonta meg tőle, ami Pintér Bence szerint jelentősen megnehezítette a cégek (például a Győr-Szol) gazdálkodásának ellenőrzését.

A polgármesteri jogkörök szűkítése még 2024 szeptemberében történt. Ekkor a képviselő-testület módosította a szervezeti és működési szabályzatot. Ennek során az önkormányzati cégek feletti tulajdonosi és adatbetekintési jogok a Városstratégiai Bizottsághoz kerültek – emlékeztet a posztban Pintér Bence.

Ezt követően a testület rendre elutasította a városvezető adatkéréseit, és megakadályozták a cégek könyvelésének hivatalos ellenőrzését is.

Az információhiány komoly nehézségeket okozott a város működtetésében, a Győr-Szol súlyos pénzügyi helyzetére is csak egy belső vizsgálat derített fényt. Ez 6 milliárd forintos tőkeveszteséget, 7,5 milliárdos eredménytartalék-csökkenést és 1,7 milliárd forintos lakáskassza-hiányt tárt fel. Amikor a városvezető később hivatalos levélben kérte be a vállalatok és intézmények gazdálkodási adatait, például a szerződéseket vagy azÁFA-analitikát, a cégvezetők sablonválaszokban tagadták meg az adatszolgáltatást: arra hivatkoztak, hogy a polgármesternek ehhez nincs hatásköre – írja Pintér Bence.

A polgármesteri adatigénylést kötelező erejűvé tevő előterjesztéseket korábban a bizottság és a közgyűlés is leszavazta. Azonban a testület végül engedett: a képviselők most egy, a cégek pénzügyi racionalizálását célzó javaslat kiegészítéseként hagyták jóvá a kérést.

Így a városvezető az átvilágítás idejére újra hozzáférhet a gazdasági társaságok adataihoz.

Pintér Bence szerint a döntés értelmében az átláthatóság javul, azonban a most visszaszerzett jogosultság nem jelent utasítási jogkört. Az önkormányzati vállalatok feletti tulajdonosi jogokat továbbra is a Városstratégiai Bizottság gyakorolja, a cégvezetők kinevezéséről pedig a közgyűlés dönt. Mindenesetre a lépés megnyitja az utat a városi cégek gazdálkodásának érdemi ellenőrzése előtt.

